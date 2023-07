La misión es la misma, pero ahora se expande: Norma Ledezma, titular de la Ceave

Un trato digno, acompañamiento sensible, respetuoso y empático será una de las prioridades de Norma Ledezma Ortega al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde los recursos son escasos y por ende se trabajará en proyectos para la obtención de un mayor presupuesto que permita atender a las víctimas de la violencia.

A escasos días de haber tomado las riendas de la CEAVE, la abogada afirma que es una oportunidad de servir a más de 40 mil personas víctimas directas e indirectas de los delitos en Chihuahua. “Este es un campo minado con el dolor de las víctimas, por lo que los más de 150 personas que colaboran en la CEAVE somos soldados que hay que trabajar y guerrear en conjunto con las familias”.

Norma empieza a trabajar, pero vislumbra que deberá emprender una reingeniería para que los pocos recursos alcancen para atender a todos los municipios y al menos en las cabeceras de las fiscalías haya un equipo para atender a las víctimas.

Su misión es servir

“Creo que la promesa que hice aquel 29 de marzo de 2002 a Paloma sigue firme, durante 21 años la vida me preparó para estar en este momento aquí. Encontré la oportunidad en este gobierno, me abrieron las puertas para cumplir esa promesa y misión de vida”, comentó Norma, esa mujer que pasó de ser una empleada de maquiladora a una madre desgarrada por el dolor, quien se preparó arduamente para luchar por la obtención de justicia.

La vida de Norma cambió el 2 de marzo de 2002, cuando su hija Paloma Angélica Escobar Ledezma desapareció, durante 27 días vivió una búsqueda incesante y el 29 de marzo le entregaron el cuerpo. Ese día prometió luchar por la verdad y justicia de las víctimas. Esa lucha se extendió en 17 municipios donde atendió a más de 300 familias.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua relató que junto a su hijo Fabián reflexionó cómo Dios permitió que ella viviera todo ese proceso de dolor, “Tenía que prepararme 21 años. conociendo, peleando y discutiendo con muchas personas e instituciones de todos los niveles”.

Señaló que seguirá con su misión de servir, sólo que desde un escenario más amplio, es una gran oportunidad para brindar una atención digna a las familias que se encuentran en las esferas de la violencia.

La CEAVE es un gran reto, pero busca seguir siendo congruente y está consciente de que en algún momento habrá insatisfacción, inconformidad y no siempre se quedará “bien” con todos, pero tiene claro que donde ha estado en estos más de 20 años y en los pocos días que tiene en el encargo hará todo lo que esté a su alcance de una manera genuina y transparente, “Tal vez cometeré errores, como persona, pero jamás va a ser de una manera dolosa y jamás haré algo que vaya a dañar a alguien”.

Impulsada por las OSC

Durante muchos años ha logrado tejer redes y articularse con diversas organizaciones, cuyos integrantes la impulsaron para contender en la elección de CEAVE, en principio se resistía al pensar que no quería estar en una institución política, pero se trata de un cargo operativo.

Inició un proceso de diálogo y consulta, primero con su hijo, luego con diversas personas que tienen influencia en su vida, con el consejo directivo de Justicia para Nuestras Hijas y con las familias que acompaña.

Norma Ledezma, titular de la CEAVE / Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Una de las cosas que me tambaleaba era que iba haber gente inconforme, pero tomé la decisión porque me sentí muy acompañada”, relató Norma, quien se siente sumamente agradecida por el aval de las organizaciones y colectivos.

“Lo atractivo es poder servir a todas las víctimas de una manera diferenciada y genuina, haciendo un cambio desde el trato”.

Desde las entrañas...

Norma Ledezma conoce las entrañas de la CEAVE desde hace años, por lo que los procesos ya los conoce. Fue parte de la creación de la Ley de Atención y Protección a las Víctimas.

Recuerda que antes de ser una Fiscalía de Atención a Víctimas, hace 21 años, era sólo un grupo conformado por el licenciado Arturo Licón Baeza, una ministerio público y una psicóloga, con quienes discutía qué era lo que se requería.

Posteriormente se hace Comisión de Atención a Víctimas y luego Comisión Ejecutiva, “No era algo desconocido, era a diario la relación en varios municipios”.

El recibimiento que le dieron fue muy cálido, incluso comenta que pensaba que iba a ser algo más impositivo, pero el fiscal general le dio apertura para realizar su planeación.

“Yo no les prometo que no vamos salir raspados, yo no les prometo que no nos vamos a cansar, pero lo que sí les prometo es que seré la primera que entre y la última que salga, porque esto es una lucha constante en conjunto”.

Norma señaló que la vida la colocó en este sitio y desde la CEAVE invitó a todos sus colaboradores y servidores públicos a servir con empatía, compromiso y sensibilidad, “Con nuestras limitaciones no podremos arreglar el mundo, pero al terminar nuestro servicio podemos decir lo hice, lo que me tocó y más allá”.

Uno de los primeros cambios es la conducta a fin de que cada persona que llegue a la comisión sea atendida de manera humana y digna. Habrá cuestiones que no podamos resolver de inmediato, pero el trato sí podemos darlo de inmediato, “No pueden irse las familias con un mal sabor de boca, tampoco sentir que son ignorados, todos debemos tener el mismo espíritu de servicio”.

Emprenderán proyectos para obtener recursos

El presupuesto que se le asigna a la CEAVE va en detrimento año tras año, por lo que una de las acciones será trabajar con el Congreso del Estado y sus diversas comisiones para que pueda llegar un mayor recurso.

“Nos encontramos con un recurso extremadamente limitado, para ayuda inmediata y reparación, pero no hay condiciones para hacerlo”.

En esta era de la comisión Norma busca construir un plan de trabajo con las víctimas y las organizaciones que atienden víctimas, las víctimas serán las que den la pauta de lo que se requiere, ya que cada caso es diferente y depende de los delitos, por ejemplo desplazamiento forzado interno, desapariciones, feminicidio, violencia familiar, entre otros delitos de alto impacto que requieren de un acompañamiento integral.

Entre sus planes está trabajar proyectos para la atracción de un presupuesto alto, por supuesto trabajar con el Congreso del Estado y las diversas comisiones a fin de que conozcan la situación y se sensibilicen.

Además invitarán a los diputados a conocer en detalle lo que hace la comisión para que puedan apoyar y acompañar a los presupuestos.

Norma se ha puesto a revisar los presupuestos desde la creación de la CEAVE y en vez de ir en ascenso, se va reduciendo. “Tenemos que hacer un proyecto para trabajar el presupuesto a través de ellos y de la misma necesidad, no son caprichos ni ideas, la comisión como la FEM son de las áreas que tienen un recurso mucho más limitado”.

Además se emprenderá una reingeniería en la CEAVE porque no se cuenta con todas las condiciones para prestar el servicio a las víctimas.

Hay zonas donde se cuenta con un solo abogado que tiene que realizar todo el trabajo para muchas víctimas, por lo que se deben fortalecer los espacios y a las personas de manera interna en donde hay presencia de la comisión.

En este sentido, se trabaja en una estrategia de intervención en las zonas donde aún no se tiene presencia de la comisión, para ello es necesario administrar al personal con el que se cuenta.

“Norma Ledezma no cambia, sigue con la misma misión, sólo desde otro escenario, es mi proyecto de vida y cada minuto lo emplearé en servir con el corazón y el alma”, sentenció la defensora de derechos humanos.