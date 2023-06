La próxima semana podría iniciar el retiro de concesiones del transporte público

Será la siguiente semana cuando se inicie con la verificación del cumplimiento de los acuerdos firmados por los concesionarios del transporte público, para iniciar también con el retiro de las concesiones, en caso de que no se haya cumplido con los establecido en el Consejo Consultivo de Transporte.

Así lo explicó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien manifestó que las revisiones se realizarán de acuerdo a como se les vayan cumpliendo los 90 días establecidos, para cada concesionario, pero en relación a la fecha en que recibieron la notificación.

“Fue entre el 14 y 15 de abril cuando se dieron las primeras notificaciones, lo que nos lleva a un escenario en donde la siguiente semana estemos ya dando por concluidos los 90 días que se otorgaron a los concesionarios y obviamente entrando en consecuencia, como dicen, no hay plazo que no se cumpla”, subrayó.

De la Peña Grajeda, manifestó que por el momento no se puede emitir un número aproximado de concesionarios que definitivamente no cumplan con los acuerdos, puesto que aún faltan días y no podemos dar por hecho el incumplimiento.

Reiteró que una vez que se les vaya cumpliendo el plazo a los transportistas, se les estará llamando y citando para ver cómo va el cumplimiento y proceder en consecuencia.

Cabe mencionar que los primeros días de abril, dentro del Consejo Consultivo de Transporte, se acordó que los concesionarios tendrían 90 días para renovar las unidades o comprobar que ya hicieron la adquisición de los nuevos camiones y que sólo estarían a la espera de que las armadoras se los entreguen.

De lo contrario, las concesiones les serán retiradas, sin embargo, el plazo de los 90 días, corre a partir de que cada concesionario fue notificado y no desde el día en que firmó el acuerdo, por lo que las revisiones del cumplimiento, se irán realizando paulatinamente.