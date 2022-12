Lamentable que AMLO intente politizar la justicia en Chihuahua: PAN estatal

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara en la conferencia matutina, que existe persecución en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, por venganza, el dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete expresó que es muy lamentable que el presidente intente politizar el asunto, por lo que indicó que en el gobierno estatal, no se va a politizar la justicia.

Chihuahua Fundamental que municipios busquen ingresos propios para integrar sus presupuestos: Jáuregui

“El gobierno de Maru Campos no politiza la justicia, por lo que es claro que quien la haga que la pague, de donde venga y como haya sido, porque es claro que se pretende utilizar este caso para dividir a la oposición, sin embargo no nos vamos a dejar, aquí la justicia no se utiliza con fines políticos”, agregó el líder estatal de Acción Nacional.

Este martes el presidente AMLO abordó el tema luego de ser cuestionado sobre obras que quedaron inconclusas en las administraciones del ex gobernador, Cesar Duarte y Javier Corral, este último dijo ser un perseguido político.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Por cierto están ahora queriendo perseguir a Corral, porque fue el que inició la investigación en contra de Duarte. Nada más decir desde aquí, que estamos enterados y que no pueden haber venganzas", dijo específicamente López Obrador.

Añadió que el asunto de César Duarte tiene que ver con procesos de índole federal, "no sólo estatal, porque quienes juzgaron a Duarte ahora están siendo hostigados y se les acusa, así también de manera muy peculiar, de que aplicaron tortura psicológica".