Lamentable que se criminalice la defensa del agua: Alejandro Domínguez

El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, lamentó que se esté criminalizando la defensa del agua en Chihuahua, por lo que calificó como absurda la detención del agricultor Andrés Valles y la vinculación a proceso, pero dijo que fue peor que no se le permitiera llevar su proceso jurídico en libertad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La defensa del agua no es un delito grave, no se corre el peligro de que el señor (Valles) pretenda evadirse de la justicia y represente un peligro para la contraparte, es decir, Andrés Valles no puede representarle un peligro a la Comisión Nacional del Agua; esto resulta absurdo porque son los elementos que se deben de reunir cuando se le dicta prisión preventiva a un acusado”, detalló el también abogado penalista.

Manifestó su solidaridad con el agricultor y su familia, así como con los productores agrícolas chihuahuenses, por lo que pidió que el proceso se desarrolle de manera adecuada, porque esto está generando incertidumbre entre los productores del campo quienes estuvieron defendiendo el agua de la región centro sur.

Agregó que lo que va del proceso da a entender que es una consigna y que pone en duda el actuar del órgano jurisdiccional, lo que no le conviene a nadie, ni al Poder Judicial ni al Gobierno Federal; en este sentido aseguró que esto va a generar miedo entre la gente que desee ejercer su derecho legítimo de manifestación, lo que no puede estar ocurriendo en el país.