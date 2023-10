"Las escuelas se abrirán cuando abran los almacenes y entreguen los libros": SNTE

Las 5 mil 913 escuelas estatales y federales se cerrarán a partir del próximo lunes 16 de octubre, sentenció Eduardo Antonio Zendejas Amparán, secretario general de la Sección 8 del SNTE, si no hay una resolución a favor de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.

Lo anterior, al arribar a las instalaciones del Poder Judicial Federal, en donde el magisterio mantiene un plantón en espera de las resoluciones a los amparos otorgados y donde buscarán entrevistarse con los juzgadores para que conozcan la magnitud del daño que están ocasionando al privar a las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua del derecho a sus libros de texto.

“Queremos exponer los riesgos que están corriendo las NNA, lo que están batallando los maestros que deben de dar las asignaturas con un nuevo modelo educativo y el ciclo escolar”, señaló el líder magisterial ,quien lamentó que la Asociación Estatal de Padres de Familia haya tomado la decisión de ampararse cuando están en un escritorio y no toman en cuenta a las verdaderas madres y padres de familia que ven por la educación de sus hijos y las necesidades de las escuelas.

Al ser cuestionado sobre el llamado a la “cordura” que hizo la doctora Sandra Elena Gutiérrez, secretaria de Educación en Chihuahua para no cerrar las escuelas dijo: “la secretaria debió tener cordura desde el inicio del ciclo escolar, primero engañando a las maestras y maestros en no darles claridad que debían aplicar los planes y programas 2022, la que no vio la radiografía, la afectación y las consecuencias que llevaría la situación es ella misma”.

Lamentó que una maestra, que por primera vez es secretaria de Educación, no haya abanderado la defensa de los niños, niñas y adolescentes en Chihuahua, sino que propuso una colecta de libros pasados

A la fecha, son ya siete semanas, desde el inicio del ciclo escolar, que los docentes, madres y padres de familia esperan a que sus hijos reciban el material educativo.

“Las escuelas se van abrir cuando se abran los almacenes y se entreguen los libros”, dijo.

El magisterio busca que los juzgadores cuenten con el análisis que se hizo sobre los libros de texto, donde los temas articulan los nuevos contenidos, además, que conozcan los libros, ya que participaron más de mil docentes en su elaboración.

“Siempre andábamos copiando modelos educativos de otros países, que nada tenían que ver con el contexto, nuestra región, nuestra necesidad y comunidad. Hoy tenemos la posibilidad de construir un nuevo modelo educativo con la Nueva Escuela Mexicana”.

El líder sindical hizo un llamado a no destruir el modelo, sino aportar cada quien desde su trinchera a fin de fortalecerlo.

En caso de no recibir respuesta favorable, a partir del lunes los 725 mil alumnos de educación básica y los 32 mil 500 maestros de las más de 5 mil escuelas se irán a paro.