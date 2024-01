Las mujeres debemos trabajar unidas: Marta Rodríguez, líder católica

La española, en su participación en el Encuentro Internacional de Mujeres Líderes Católicas que se celebra en esta ciudad de Chihuahua, afirmó que el abordaje de los temas de género se deben tratar como puentes para encontrar un lenguaje común, y evitar los miedos y prejuicios.

“Mi interés es lograr un lenguaje que interpele al mundo para iluminar estos temas de género, porque siento que muchas veces como Iglesia lo hemos afrontado de una manera a veces reductiva, desde el miedo, desde el prejuicio. Es verdad que hay muchos puntos preocupantes en toda la cuestión del género, pero creo que es necesario crear puentes, sobre todo, con la generación más joven, para encontrar un lenguaje común; porque siento que hay una brecha muy grande”, expresó.

Marta Rodríguez tiene un Máster en Educación y Desarrollo por la Universidad Anáhuac; un Máster de segundo grado en Bioética y un máster en segundo grado en Filosofía, con especialización en Antropología, en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Es doctora en Filosofía, en la Pontificia Universidad Gregoriana, con un doctorado sobre las raíces filosóficas de los distintos modelos de género. También, es profesora invitada en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, en la Pontificia Facultad Teológica Teresianum, y en el Instituto de Desarrollo y Persona, en la Universidad Francisco de Vitoria.

“El encuentro con el otro, lo promueve mucho la Academia, desde la adhesión al magisterio, porque ahí la Academia Líderes Católicos está muy bien colocada, pero esa capacidad de integrar voces que son distintas sensibilidades, que son distintas, porque sólo juntos podemos comprender los desafíos y ser una respuesta a esos desafíos”, afirmó Marta Rodríguez.

Durante su participación en el Encuentro Internacional de Mujeres Líderes Católicas, afirmó que su intención es que a las participantes, se les quede una mirada de un horizonte, por dónde caminar y también un estilo.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Si algo a mí me gustó y me conquistó de la Academia, fue el estilo. Porque siento que es un estilo, no polarizado; un estilo desde un fundamento claro; un estilo que es dialogante con el mundo. Y creo que esa es la forma de afrontar la cuestión del feminismo, del género, de la mujer en la Iglesia: una mirada que trata de construir, de unir fuerzas. Ojalá se queden con ese horizonte y con ese estilo que es propio de la Academia y por eso pues a mí me convenció formar parte de esto también de alguna manera”, compartió.

En ese sentido, señaló que ve una generación de jóvenes que no siempre está conectada con su propia feminidad, con su propio cuerpo, sin embargo, afirmó que las jóvenes de hoy son una grandísima esperanza porque el mundo ha sido privado de una palabra pública más decidida de la mujer.

“Entonces, siento que estos espacios que se están abriendo tienen que ser llenados de mujeres conscientes de su dignidad, conscientes de su valor, de su belleza y también de su responsabilidad. Eso lo tienen que hacer no en oposición ni aplastando a los hombres, sino de la mano”, sostuvo.

Sobre el abordaje de los temas de género y la Iglesia, señaló que no es opuesto en el sentido antropológico y no es opuesto en el sentido pastoral, y citó al Papa Francisco en el Amoris Laetitia, número 56, donde hace dos afirmaciones principales en las que dice que la cuestión de género se puede presentar de una manera ideológica, es decir reductiva.

Acotó que el Papa Francisco, va en esa línea, también, cuando se habla de las bendiciones, se trata de ir al encuentro de las personas ahí donde están, no donde se cree que deberían de estar.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Ese es el intento del Papa cuando habla de una Iglesia en salida, una Iglesia con olor a oveja, una Iglesia que va a las periferias, es como hacernos presente con el hombre ahí donde está, porque poco a poco esa persona, en el encuentro con Jesús va a hacer un camino, de ser cada vez más verdadero consigo mismo, pero no tirándole “la verdad”, o como si fuera un arma arrojadiza, como una losa, que te aplasta; sino como una verdad que te libera y eso se hace desde la caridad, desde el acompañamiento, desde el respeto, desde la inclusión, también”, finalizó.

Inicia Primer Encuentro Internacional de Mujeres Líderes Católicas en Chihuahua

La Academia de Líderes Católicos inició las actividades del Primer Encuentro Internacional de Mujeres Líderes Católicas, con sede en la ciudad de Chihuahua, bajo el tema Feminismos e ideología de género: La mirada de la mujer católica frente a los grandes debates, con la participación de exponentes internacionales de países como Italia, España, Estados Unidos, Brasil y México.

El cuerpo docente está formado por expertos de alto nivel, que cuentan con reconocimiento a nivel internacional, como la senadora italiana Paola Binetti; la doctora en Antropología por la Universidad Pontificia Gregoriana, Marta Rodríguez, de España; Alejandra Segura, de Estados Unidos, quien es doctora en Derecho, y fue jefa de la sección Mujer, en la Santa Sede.

Así mismo, se encuentra Ada Ferreira, de Brasil, directora de la Escuela de Líderes Católicos en Belo Horizonte; José Antonio Rosas Amor, director general y fundador de la Academia de Líderes Católicos México; y Manuel Fitzmaurice Castro, presidente del Consejo de la Escuela de Líderes Católicos de Chihuahua.

Entre las actividades programadas, que se realizan en las instalaciones de la Universidad La Salle, Ulsa, se destaca la conferencia Mujer, Iglesia y Sociedad: Los elementos para un nuevo feminismo humanista; las mesas de trabajo y pánel de testimonios de liderazgo femenino en el cambio de época; y el taller Mujer y género desde la mirada de la Iglesia Católica.