Levantan bandera de Ucrania en el Ángel de la Libertad

Una bandera con los colores representativos de Ucrania fue levantada en la escalinata del monumento del Ángel de la Libertad, que se encuentra en la mega plaza de avenida Venustiano Carranza y Aldama, en el Centro de la ciudad de Chihuahua, en el costado oriente del Palacio de Gobierno.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La bandera fue colocada por el joven, David Ramos, quien en una manifestación pacífica decidió presentarse ante la ciudadanía, con el exhorto de orar por la paz, como reza la leyenda en la cartulina que sostiene entre sus manos.

“Creemos que la paz de Ucrania es la paz del mundo. Sabemos que hay mucha gente que está sufriendo, tengo amigos y conocidos en Ucrania, tanto mexicanos, ucranianos y rusos que no quieren la guerra. Hace poco platicaba con un amigo ruso que dice que ellos no querían la guerra. Queremos hacer conciencia en la gente, y dar a conocer al mundo que no queremos la guerra. Invitamos a la sociedad a pedir por la paz, tanto a las autoridades como a Dios, dentro de sus creencias, su fe, queremos la paz”, compartió.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La protesta a favor de la paz, emprendida únicamente por el valiente joven que venció paradigmas para acudir en solitario y hacer oír su voz, inició durante el mediodía de este lunes 28 de febrero, luego de que se conocieran los avances de hostilidades por la invasión rusa al territorio ucraniano.

En el estado de Chihuahua se cuenta con una población mínima de apenas seis personas radicadas en el territorio estatal, de quienes la mayoría se tiene registrado como lugar de residencia la ciudad de Chihuahua, con cinco personas, y una en ciudad Juárez.

Adicionalmente, se realizan esfuerzos por la cancillería mexicana en Ucrania, representada por la embajadora Olga García Guillén, para auxiliar a los 225 mexicanos que habitan en el país europeo, y que están siendo resguardados en la frontera con Rumanía, para sacarlos salvaguardando su integridad física a un territorio donde puedan estar a salvo.