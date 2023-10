Liberan libros de texto; padres de familia desisten de amparo

La Asociación Estatal de Padres de Familia se desistió del amparo 2018/2023, el cual mantenía detenida la distribución de los libros de texto gratuitos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Así lo confirmó Mario Garza, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, quien señaló que aunque el juzgado décimo de distrito les había concedido una suspensión definitiva, se tomó la decisión para no afectar más el desarrollo de las clases en los planteles educativos de nivel básico en el estado de Chihuahua.

Señaló que el desistimiento ya fue entregado, por lo que desde ese mismo momento se podrá reanudar la distribución de los libros de texto, aunque en ese caso, el Gobierno del Estado podría esperar a recibir la notificación oficial.

“Así es, nos dieron la resolución en la mañana, pero viendo que no había por parte de la otra parte, la voluntad de restablecer las clases, y en pro de no seguir afectando a nuestros hijos y ya no estar en ese estira y afloja”, explicó.

Mario Garza reconoció que poco más del 52 por ciento de las escuelas de nivel básico cuentan con sus cuadros completos de libros, por lo que ya pueden reanudar sus clases, mientras que será trabajo de las autoridades realizar la entrega de los materiales.

Reiteró que con ese amparo quedó demostrado que los libros sí se crearon con irregularidades, sin embargo, al convertirse en un tema que comenzó a afectar directamente las clases para los niños y adolescentes, por ese motivo se tomó dicha decisión.

Cabe mencionar que la semana pasada el abogado y padre de familia Gabriel Vidaña, obtuvo una suspensión provisional atendiendo el amparo 1724/2023, sin embargo, a decir del Gobierno del Estado, no obtuvo efecto sobre las autoridades estatales.

Posteriormente, se dio a conocer que los amparos 1714/2023 promovido por la asociación civil Clínica de Derechos Humanos, y el 2018/2023 promovido por la Asociación Estatal de Padres de Familia, obtuvieron suspensiones provisionales que derivaron en la detención de la distribución de los libros de texto.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Tras la nueva detención de los libros, las secciones 8va y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, anunciaron un paro de labores para exigir al Poder Judicial Federal la liberación de los libros, por lo que este lunes y martes, la mayoría de las escuelas públicas de nivel básico, permanecieron cerradas.

Ante esta situación, la asociación Clínica de Derechos Humanos se desistió del amparo desde el día lunes, posteriormente, Gabriel Vidaña hizo lo propio, por lo que la detención de la distribución quedó sólo por una orden del amparo 2018/2023 al que un juez federal concedió la suspensión definitiva, sin embargo, ante la negativa de los docentes de regresar a las aulas sin libros de texto, la Asociación Estatal de Padres de Familia decidió desistirse y permitir la distribución de los ejemplares.