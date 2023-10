Libros de texto enfrentan a SNTE y colectivos de padres ante amenaza de suspender clases

El impasse en torno a la distribución de los libros de texto gratuitos y la amenaza de suspensión de clases enfrentó a las asociaciones civiles de padres de familia con las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Por un lado, el magisterio de Chihuahua se plantó en las instalaciones del Poder Judicial Federal para vigilar la audiencia en la que se analizaría uno de los amparos promovidos contra los LTG, así como para exigir que se continúe de manera inmediata con el reparto.

Sin embargo, la audiencia correspondiente al recurso interpuesto por el abogado Gabriel Vidaña se difirió hasta el 30 de octubre, por lo que el SNTE aseveró que de no haber una resolución favorable hoy en torno a los otros amparos promovidos por colectivos de padres de familia, las casi 6 mil escuelas de educación básica del estado suspenderán clases el próximo lunes y no volverán hasta que se concluya con la distribución de los libros.

En contraparte, la Alianza Nacional de Padres de Familia (ANPF) y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) pidieron a los docentes que dejen de “politizar el asunto” y busquen alternativas para brindar la educación a los estudiantes. Además fueron enfáticos al exigir que “quien no trabaje, que no cobre”, en relación a las maestras y maestros dispuestos a participar en el paro laboral convocado por el SNTE.

En sinergia, el Colectivo por la Educación y la Infancia, conformado por 70 organizaciones de padres de familia, religiosas y empresariales se pronunciaron a favor de los amparos y se exigieron sanciones si el magisterio lleva a cabo la suspensión de clases.

Maestras y maestros de las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se plantaron en las instalaciones de los Juzgados Federales para vigilar la audiencia y exigir que se continúe de manera inmediata con la distribución de los libros de texto, ello tras la nueva suspensión provisional otorgada por un juzgador federal.

Ante la segunda suspensión en la distribución de los libros de texto en el estado de Chihuahua, las acciones de movilización por parte del magisterio, madres y padres de familia iniciaron desde temprana hora de ayer, jueves.

La pausa en la entrega de libros de texto se debe al cumplimiento de una medida cautelar por tres amparos promovidos por la Asociación Estatal de Padres de Familia y la Clínica de Derechos Humanos, de los cuales la audiencia de suspensión está fijada para este viernes 13 de octubre.

La audiencia del amparo interpuesto por el abogado Alejandro Vidaña, defensor de los defraudadores de la empresa Aras, se difirió hasta el 30 de octubre.

El Poder Judicial de la Federación a través de su portal oficial hizo pública que la revisión del amparo 1724/2023, interpuesto por el ciudadano Alejandro Vidaña se aplazó hasta el 30 de octubre

Aunque las autoridades estatal señalaron que este amparo no tenía repercusiones para la Secretaría de Educación y Deporte, lo cierto es que los tres amparos que detienen la distribución de LTG en Chihuahua tienen el mismo planteamiento, es decir, es el mismo machote, sólo cambia el promovente

“Las escuelas se abrirán cuando se abran los almacenes y entreguen los libros”:Sección 8 del SNTE

Las 5 mil 913 escuelas estatales y federales se cerrarán a partir del próximo lunes 16 de octubre, sentenció Eduardo Antonio Zendejas Amparán, secretario general de la Sección 8 del SNTE, si no hay una resolución a favor de la distribución de los libros de texto.

Lo anterior al arribar a las instalaciones del Poder Judicial Federal, donde el magisterio mantiene un plantón en espera de las resoluciones a los amparos otorgados y donde buscarán entrevistarse con los juzgadores para que conozcan la magnitud del daño que están ocasionando al privar a las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua del derecho a sus libros de texto.

“Queremos exponer los riesgos que están corriendo las NNA, lo que están batallando los maestros que deben dar las asignaturas con un nuevo modelo educativo y el ciclo escolar”, señaló el líder magisterial quien lamentó que la Asociación Estatal de Padres de Familia haya tomado la decisión de ampararse cuando están en un escritorio y no toman en cuenta a las verdaderas madres y padres de familia que ven por la educación de sus hijos y las necesidades de las escuelas.

Chihuahua Podrían multar, inhabilitar y dar cárcel a quien transgreda la ley de amparo vs libros

Al ser cuestionado sobre el llamado a la “cordura” que hizo la doctora Sandra Elena Gutiérrez, secretaria de Educación en Chihuahua, para no cerrar las escuelas, dijo, “la secretaria debió tener cordura desde el inicio del ciclo escolar, primero engañando a las maestras y maestro en no darles claridad que debían aplicar los planes y programas 2022, la que no vio la radiografía, la afectación y las consecuencias que llevaría la situación es ella misma”.

Lamentó que una maestra que por primera vez es secretaria de Educación no haya abanderado la defensa de las NNA en Chihuahua, sino que propuso una colecta de libros pasados

A la fecha son ya siete semanas, desde el inicio del ciclo escolar, que los docentes, madres y padres de familia

“Las escuelas se van abrir cuando se abran los almacenes y se entreguen los libros”, dijo.

El magisterio busca que los juzgadores cuenten con el análisis que se hizo sobre los libros de texto, donde los temas articulan los nuevos contenidos, además que conozcan los libros y que participaron más de mil docentes en la elaboración de los libros.

“Siempre andábamos copiando modelos educativos de otros países, que nada tenían que ver con el contexto, nuestra región, nuestra necesidad y comunidad. Hoy tenemos la posibilidad de construir un nuevo modelo educativo con la Nueva Escuela Mexicana”.

El líder sindical hizo un llamado a no destruir el modelo, sino aportar cada quien desde su trinchera a fin de fortalecerlo.

En caso de no recibir respuesta favorable a partir del lunes los 725 mil alumnos de educación básica y los 32 mil 500 maestros de las más de 5 mil escuelas se irán a paro.

“Es una irresponsabilidad el freno a la distribución de los LTG”: Sección 42 SNTE

El maestro Manuel Quiroz Carbajal, secretario general de la Sección 42 del SNTE, manifestó que es una irresponsabilidad por parte del Poder Judicial Federal tomar a la ligera los amparos que afectan el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en Chihuahua.

Pasado el mediodía, el líder sindical arribó a las instalaciones del Poder Judicial Federal acompañado de los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Manifestó que la exigencia es la entrega inmediata de los libros de texto, ya que una vez que la máxima tribuna en materia judicial, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua no se debería jugar con la educación.

“No es posible que una institución que debe impartir justicia sea la que genere el caos en la sociedad”, dijo el secretario general de la 42, dado que la comunidad magisterial con apoyo de las madres y padres de familia estuvieron recibiendo los libros con bastante gusto.

Señaló que a los juzgadores federales se les paga bastante para que hagan su trabajo y es que las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua tengan los libros de texto.

El paro de labores continúa en pie para el próximo lunes ya que dijo es una demanda justa del magisterio y de los paterfamilias, por lo que se están coordinando las actividades con directores, jefes y supervisores.

Ante la petición de “cordura” para que no se cierren las escuelas por parte de la secretaria de Educación, Sandra Elena Gutierrez manifestó que los trabajadores de la educación en Chihuahua se han excedido en la cordura tratando de tener diálogo y con evidencias mostrando que el proceso para la creación de contenidos y elaboración de libros de texto gratuitos fue legal y promovida por las mismas autoridades educativas.

Dijo que por primera vez se toma en cuenta a los docentes para la elaboración de los materiales didácticos, a esos maestros y maestras que tienen el pulso diario de lo que sucede en un aula y que con ellos los que llevan la cátedra.

Paran en varios municipios, defienden el ciclo escolar

Algunas escuelas en el estado de Chihuahua iniciaron el paro de labores para exigir se reanude la entrega de libros de texto gratuitos.

La Red por la Defensa de los Libros de Texto y la Nueva Escuela Mexicana convocaron a un paro de labores, en diversos municipios de la entidad atendieron el llamado con la finalidad de que no se siga poniendo en riesgo la acreditación del ciclo escolar 2023-2024.

En la Escuela Primaria División del Norte en la capital decidieron unirse al paro y desde ayer avisaron a los padres y madres de familia, a la vez que solicitaron su comprensión.

En la zona de Aldama también se unieron al paro varias de las escuelas y el magisterio se dio a la tarea de informar a los paterfamilias.

En la región de Delicias padres, madres y docentes tomaron las oficinas de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

En la zona escolar 96 de Madera se sumaron al paro las primarias Miguel Hidalgo, Ramón Mendoza, el CREII Pascual Orozco.

Se sumó la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de la comunidad de Pinos Altos en Guadalupe y Calvo, así como la Escuela Primaria 20 de Noviembre de la comunidad Laguna de los Cano.

El paro definitivo de actividades y cierres de escuelas está programado para el lunes 16 de octubre, para ello las secciones sindicales ya enviaron el aviso a sus agremiados.