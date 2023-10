Podrían multar, inhabilitar y dar cárcel a quien transgreda la ley de amparo vs libros

Paola Rodríguez, representante de la Alianza Nacional de Padres de Familia, fue precisa al exigir que “quien no trabaje, que no cobre”, esto en relación a los docentes que estén dispuestos a participar en el paro labora al que están convocando las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a fin de exigir la entrega de los nuevos libros de texto (LTG).

Igualmente, señaló que diversos jueces son los que han ordenado la suspensión de la distribución de los tomos, por lo que exigirán que toda persona que trasgreda lo establecido sea sancionada con las implicaciones que la ley de amparo dicta que son la multa, inhabilitación para el cargo y proceso penal correspondiente.

Te puede interesar: Colectivo por la Educación y la Infancia pide sanciones en caso de suspenderse las clases

“No podemos poner en tela de juicio el que sean los padres de familia o las instituciones los que estén en contra de la educación de los niños, es la misma Secretaría de Educación Pública la que no ha cumplido las ordenes de jueces federales y por lo tanto vamos a pedir que se cumpla cada una de las órdenes judiciales y que se sancione a todos aquellos transgresores”, precisó Rodríguez.

Foto: Crisanta Espinosa Aguilar | Cuartoscuro

Igualmente, indicó que “no podemos poner el estandarte de que yo defiendo a los niños y no sigo las leyes y no sigo la legalidad”; esto, refiriendo que los tomos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya fueron declarados desde mayo como inconstitucionales toda vez que no se cumplió con el debido proceso para su elaboración además de no cumplir con las finalidades de la educación.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Por tal motivo, aseguró que, si esos materiales no cuentan con lo antes mencionado, “ningún maestro y ningún padre de familia puede decir yo quiero esos libros porque primero está el interés superior del niño”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Resaltó que, han sido varios amparos los que se han concedido a diversas organizaciones y padres de familia para frenar la distribución de los “pseudo libros”, motivo por el cual aseveró que, al no utilizarlos no se está trasgrediendo el derecho a la educación.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua Poder Judicial difiere audiencia de amparo por libros de texto; SNTE inicia plantón

Explicó que desde el 25 de mayo se le ordenó a la SEP que pusiera a disposición pública los libros de texto correspondientes al ciclo escolar 2022-2023, lo cual se ha desacatado por la dependencia federal, tan es así que reprochó que, si quisiera acatar lo ordenado, los compartiría en las páginas de internet.

Desmintió a los docentes que argumentan que no se cuenta con las herramientas para trabajar asegurando que sí tienen con qué efectuar su labor, “que no quieran por cuestiones políticas es otra cosa”. En ese sentido, externó que pueden buscar el material del ciclo anterior en internet, tal como lo hicieron con los nuevos libros, y de esa manera estarán cumpliendo con lo ordenado.