Lilia Aguilar espera que concluya encuesta para saber si será candidata al Senado

Convencida en que “trabajo y territorio mata espectacular”, la aspirante al Senado de la República por la coalición de la cuarta Transformación, Lilia Aguilar Gil, dijo que se mantiene a la espera de que concluya la encuesta que determinará a quienes serán los candidatos para tal cargo.

Pese a que no se ha a dado a conocer públicamente por los partidos, comentó que le llegó información en la que se detalla que este fin de semana se concluyen con las encuestas, las cuales solo quedan pendientes Chihuahua y Nuevo León, por lo que se estarían dando a conocer los resultados la próxima semana.

De acuerdo a la encuesta preliminar de reconocimiento que se efectuó anteriormente, precisó que las aspirantes finalistas son Andrea Chávez, Rosana Díaz y ella; empero, dijo que lo que la diferencia de sus compañeras es que estas han destinado excesivos recursos en espectaculares.

Ante esa cuestión aprovechó para hacer el señalamiento de que eso va totalmente en contra de los principios que dicta el propio movimiento respecto a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, además de la austeridad que tanto se ha buscado.

Por tal motivo, y consciente de que eso implica “escupir para arriba”, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Encuestas de Morena; sin embargo, la respuesta verbal que le dieron es que no hay un procedimiento ni en la ley ni en las reglas generales de Morena para frenar o regular los espectaculares y menos en un proceso adelantado e inédito como el que se vive.

La petista dijo lamentar esa situación, pero se dijo confiada en que su trabajo tendrá mayor peso; “ojalá no ganen los metros cuadrados de espectacular porque eso sería un reflejo de que todo contra lo que luchamos es lo que se está posicionando en el movimiento”.

Y es que insistió en que el gasto excesivo es insultante, por lo que les recordó a los demás militantes que no hay austeridad teniendo esas prácticas, además de que va totalmente en contra del ejemplo que dio el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador en su momento, pues recordó que siempre se enfocó en trabajar y no en pagar publicidad.