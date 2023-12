Destaca Lilia Aguilar aportes en acceso a viviendas en su Segundo Informe Legislativo

En el marco de su Segundo Informe de Actividades, la legisladora federal por el Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, destacó la gran labor que ha encabezado en la Cámara de Diputados a fin de mejorar las condiciones para que los mexicanos logren adquirir una vivienda de manera más ágil.

Agregó que es de las legisladoras que no solo ha presentado más iniciativas, sino cuyas propuestas han llegado a buen término logrando concretarse acciones que favorecen a los mexicanos especialmente en el tema de la vivienda, pues dijo que a la fecha se tienen diversas trabas que complica que la gente logre adquirir una casa propia.

Pese a la labor que encabeza, dijo que no “como no hay desgreñados” no causan mucho revuelo, razón por la cual hizo uso de su segundo informe para dar a conocer las modificaciones que se han hecho, la primera de ella es cambiar el derecho a la vivienda para que, en lugar de que sea familiar, sea individual.

Igualmente, se eliminaron los términos de “digna y decorosa”, poniendo en su lugar siete características precisas que deben cumplir todas las constructoras y las autoridades.

De esa forma, todas las viviendas deberán ser asequibles teniendo un límite en sus costos; los metros del terreno y construcción serán más amplios; deben ser habitables y cumplir con los estándares del ONU Hábitat; tener una ubicación céntrica a fin de que permita el desarrollo cultural; y se debe garantizar que cuente con todos los servicios incluidos el de transporte.

Y es que precisó que una de las mayores problemáticas que se tienen en ciudad Juárez y Chihuahua es que, además de que los fraccionamientos están cada vez más alejados del centro, no cuentan con agua ni luz y tampoco hay rutas del transporte público que pasen por esos lugares.

Otra de las cuestiones que se modificó es que ya no se pondrá la propia vivienda como garantía, pues destacó que debe prevalecer el derecho a la vivienda por encima de lo demás.

En un tema aparte, comentó que una cuestión que ha impulsado igualmente fuertemente es el acabar con el ciber acoso, para lo cual ha estado muy cercana a los grupos que conforman la Liga Femenil MX, tan es así que, a fin de concientizar al respecto, las diputadas federales y senadoras tendrán un juego de futbol.

Al término de este, dialogarán con deportistas de diferentes disciplinas para conocer lo que sufren y poder adecuar las leyes garantizado su bienestar y el acceso a que poder desempeñarse libremente en cualquier deporte.