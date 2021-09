Llama Eraclio Rodríguez a activar organizaciones de lucha social y política en el campo

El ex diputado Eraclio Rodríguez, quien fuera presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, lamentó la reducción del presupuesto federal destinado al campo, y señaló que no nada más afecta en la producción de alimentos, sino en la calidad de vida de los habitantes de la zona rural, orillándolos a migrar y generar abandono en pueblos y labores de siembra.

“Estamos cometiendo un gravísimo error al abandonar al sistema de producción agropecuaria en el país; cuando fui diputado, los tres años me pasé peleando por el presupuesto, para que se mejoraran las condiciones de vida de las zonas rurales, no nada más en término de la agricultura, sino de todo el contexto. No pude, porque era prácticamente yo solo contra todos los demás. Éramos un grupo muy reducido de diputados que defendíamos esta situación. Perdí la reelección, ahora, los diputados que ganaron tienen la obligación moral de sacar un presupuesto mejor para el campo”, afirmó.

Eraclio Rodríguez compartió que la gente del campo, que estaba esperanzada a que los problemas del campo se resolvieran de la mejor manera con el presente gobierno, decidió desmantelar las organizaciones sociales, esperando que el gobierno resolviera la problemática, pero al no ver resultados hizo un llamado para un nuevo surgimiento de actividades.

“No fue así, ahora tendremos que iniciar un proceso de reactivación de la actividad de lucha social y política en el campo, porque el gobierno no va a dar ninguna solución y tenemos esa obligación”, aseveró.

Al abundar sobre la reducción presupuestal, calificó la medida como una situación muy desafortunada para todo el campo mexicano, y sobre todo para los estados del norte del país, al hablar de una reducción -que prácticamente no reduce nada, porque sostuvo que ya no hay nada-; además de que el presupuesto sigue estando orientado al programa de Sembrando Vida, y también para la compra de leche, pero de forma muy reducida, tanto, que no alcanza para todos.

“Estamos en malas condiciones con las lecherías, otra vez sin presupuesto, pero además, de que el presupuesto no refleja la posibilidad de un incremento al precio de la leche, solamente se mantiene para comprar lo que se venía comprando y al mismo precio, eso pone en dificultades a los productores. Más del 50% de los establos pequeños de menos de 50 vacas ya cerraron, eso va a demeritar más la calidad de vida de nuestros compañeros”, dijo.

El exdiputado mencionó que en la producción de maíz, frijol, soya, trigo, sobre todo los granos, se ha ido disminuyendo debido a la falta de apoyo, si esta tendencia presupuestal continúa durante este año, seguramente vamos a seguir incrementando los niveles de dependencia de lograr lo del extranjero.

“Hoy México ha importado seis millones de toneladas adicionales de maíz, veníamos importando alrededor de 15 millones de toneladas, hoy se importan seis millones de toneladas más. También se importa frijol de manera importante, traemos alrededor de 140% de importaciones más en 2021, con relación al 2020, por lo que estamos siendo más deficitarios en la alimentación debido a la falta de presupuesto para apoyar la producción nacional”, acotó.

Además, puntualizó que en el caso de productores de autoconsumo, están en condiciones muy difíciles, porque cada día les cuesta más producir lo que ellos consumen, y se pone más difícil producirlo, con el fertilizante más caro, las semillas más caras, los apoyos del gobierno más restringidos, prácticamente nulos.

“Este año hubo solamente muy poquita superficie para la siembra de frijol; y en el caso de la avena, poca semilla, se le apoyó con media tonelada por productor, y eso alcanza solamente para cinco hectáreas o menos. Aquí en el norte, salir a sembrar cinco hectáreas de avena no es costeable ni echar a jalar los tractores. Sigue siendo una mala política agropecuaria de este régimen, creo que sigue siendo un error mantener esa política aquí en el norte del país”, expresó.

En ese sentido, explicó que el campo mexicano, y particularmente, el campo chihuahuense, estaba en malas condiciones desde hace mucho tiempo, en el que se venía reduciendo de manera importante el presupuesto. Y refirió que fue el 2015 el año que más presupuesto se le destinó, con 115 mil millones de pesos al campo, en contraste con lo que se presupuesta actualmente, cuando no llega ni a 50 mil millones de pesos, pues ronda en los 47 mil millones de pesos.

En el contexto rural, respecto a la calidad de vida de las personas que viven en el entorno del campo, el programa de Especial Concurrente, donde está Salud, Educación, entre otras, dijo que el presupuesto sigue siendo prácticamente el mismo, ni siquiera le han aumentado la devaluación.

“En el campo no nada más nos afecta la producción de maíz y frijol, nos está afectando mucho el tema de deportes, por ejemplo, que hay cientos de comunidades rurales, que no tienen una cancha de ni futbol ni de basquetbol, que no tienen una clínica para atender a la gente decentemente, salvo honrosas excepciones, y en esas, acuden de otras comunidades donde no hay, y se saturan los servicios médicos”, expresó.

En el tema educativo, mencionó que en las escuelas después de la pandemia se encuentran muy deterioradas y abandonadas, después de más de un año en desuso, están con muchas necesidades y no hay recursos para repararlas de los techos, sistema hidráulico, instalaciones eléctricas, y no hay recursos, ni siquiera para prevenir contagios, pues no hay entregas ni siquiera gel para que se pongan los niños en las manos.

“Cuando ves todas esas cosas, pues ves cómo todo está influyendo o induciendo a la migración, mucha gente se está yendo a Estados Unidos, otros se van a las grandes ciudades, y allá se encuentra a los vecinos en condiciones deplorables y difíciles, y creo que no es justo lo que nos está pasando. Se quedan abandonados los pueblos y las tierras”, finalizó.