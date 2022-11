Llegará hoy Adán Augusto a Chihuahua

Este día por instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estará en el Congreso del Estado de Chihuahua para continuar con su gira de trabajo al interior del país para generar consensos, construir acuerdos y escuchar todas la voces en torno a la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.

El tabasqueño llegará a temprana hora a Chihuahua, ya que se tiene contemplada una reunión privada con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, misma en la que, se estima, abordarán principalmente temas relacionados con la seguridad del estado, pues el titular de SEGOB ha sostenido que esta reforma es “una nueva oportunidad para ganarle la batalla a la inseguridad, pues nadie, incluso, quienes tienen ideología distinta a la del gobierno federal quieren que le vaya mal a México”.

Después de la reunión con la gobernadora, estará con las y los diputados locales del Congreso de Chihuahua para dialogar y exponer los principales puntos de la reforma constitucional en materia de seguridad, pues durante su gira Adán Augusto López ha asegurado que es importante escuchar todas las opiniones, los consejos y las preguntas de los Grupos Parlamentarios.

Asimismo se tiene prevista una asamblea con diferentes sectores de Chihuahua, entre los que destacan sociedad civil, académicos, empresarios, ganaderos; además de presidentes municipales, legisladores locales y liderazgos del estado grande. Pues durante sus participaciones ha dejado claro que es muy importante fortalecer el diálogo con todas y todos, pues el problema de la inseguridad en el país no se va a resolver “con el discurso que confronta o con la posición política que no sea capaz de acordar en lo particular y construir en lo general”.

Según el orden día del Poder Legislativo para este martes se contempla la designación de la Comisión Especial de Cortesía que introducirá al Recinto Oficial, al Titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Licenciado Adán Augusto López Hernández.

Habrá un díálogo con legisladores locales, en torno a la Minuta de la Reforma Constitucional de la Guardia Nacional, con el Licenciado Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación del Gobierno de México.

Posteriormente la bienvenida por parte de la Diputada Adriana Terrazas Porras, Presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua.

En acto seguido será la intervención del Titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Lic. Adán Augusto López Hernández.

Después intervención de las Representaciones y Grupos Parlamentarios de la 67 Legislatura, en el siguiente orden:

- Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo (5 min).

- Representación Parlamentaria de Movimiento Ciudadano (5 min).

- Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (5 min).

- Grupo Parlamentario del Partido MORENA (5 min).

- Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (5 min).

Posterior a la participación de los diputados habrá réplica del Titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Licenciado Adán Augusto López Hernández. (5 min).

Y por último se llevará a cabo el cierre por parte de la Diputada Adriana Terrazas Porras, Presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua. (2 min)

Se declarará un receso para despedir al Titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México.

A las 12:00 horas en el Auditorio, Leonardo Da Vinci del Museo Semilla, el Secretario de Gobernación impartirá un Diálogo sobre la Reforma Constitucional en Materia de Guardia Nacional.

