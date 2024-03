"Llevo 44 meses en cautiverio": Comparten carta donde César D. relata su vida en prisión

Mediante una carta compartida por sus abogados, el exgobernador César Horacio D.J., dio a conocer que cumplía 44 meses en ”cautiverio”, es decir en prisión preventiva, de los cuales, 23 meses ha permanecido en Miami y 21 meses en el Cereso de Aquiles Serdán, “un muy largo camino doloroso y difícil pero muy, muy aleccionador…”, cito.

En el texto que el exmandatario estatal hizo llegar a medios, asegura que desde el penal de Aquiles Serdán ha conocido lo mejor y lo peor del comportamiento humano, citando las traiciones, el disimulo, el engaño, la indolencia, la burla, y la ventaja en que se quieren aprovechar “al verte según ellos débil”.

“Desde aquí he logrado vivir con intensidad la Misericordia de Dios que nunca nos abandona y me ha permitido no sentirme ni un solo día preso, mi alma y mi mente se han mantenido libres de la prisión del odio y del sentimiento de venganza y créanme que eso es la libertad que he vivido en la cárcel”, citó.

César D.J. mencionó que el triunfo legal que obtuvo por parte de la SCJN, fortalece fuertemente la verdad jurídica e histórica que es inocente y que lo habrá de demostrar muy pronto.

“Para mí lo más difícil de asumir ha sido que ese mentiroso haya contaminado con sus ideas a tanta gente opacando el gran esfuerzo que logramos todos los Chihuahuenses del 2010 al 2016”, dijo.

Refirió que en estos 1330 días de haber sido encerrado y tratado como culpable de un delito que “no cometió”, ha recibido tratos inhumanos, hasta de tortura e incluso pidió "les pido a todos hagamos un gran esfuerzo para lograr el cambio de medida cautelar".

“No puedo entender porque Corral que invento tantas mentiras con tortura y dolor presionando a ex uncionarios para construir sus mentiras llamadas acusaciones y que le han causado a tantas personas que colaboraron conmigo y a sus familias”, citó.

El documento lo hizo llegar el equipo de abogados, a manera de reflexión por el tiempo que ha pasado en prisión preventiva.