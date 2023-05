Los detienen por participar en trata de niña de 12 años; tres de ellos pagaban para abusar de la menor

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Fiscalía General del Estado, tras haber obtenido información de que participaron en la trata de una niña de 12 años, esto luego de que pagaran 500 pesos para violarla en repetidas ocasiones, según obra en la información obtenida por los agentes investigadores.

De acuerdo a la información obtenida por los elementos de la Fiscalía General del Estado, la señora Rosa María C.F. de 26 años de edad fue la que obtuvo 500 pesos por cada persona que violento sexualmente a la niña de 12 años, lo cual se realizó en repetidas ocasiones durante el año 2021.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, fueron quienes detuvieron mediante órdenes de aprehensión, a tres hombres y una mujer que aparecen como probables responsables de los delitos de trata de personas y violación agravada.

De acuerdo a la presunta participación que tuvieron los involucrados, la mujer de nombre Rosa María, entregó a cambio de 500 pesos, a la niña de 12 años, a tres varones, quienes fueron identificados como José Horacio O. G., de 28 años; Joel Antonio C. C., de 26, José Eliseo C. N., de 57, quienes aparecen como los presuntos agresores sexuales.

La detención de los presuntos responsables, se llevó a cabo en las localidades de Tejolocachi y Chihuahuita, en el municipio de Matachí, esto tras ser localizados por los agentes investigadores que llevan la carpeta de investigación por estos hechos.

La información que se integró a la carpeta de investigación, establece que los detenidos pagaron la cantidad de 500 pesos cada vez que tuvieron relaciones sexuales con la menor de edad, obligada por Rosa María C. F, quien es familiar de la víctima de 12 años.

Personas cercanas a la víctima denunciaron los citados hechos ante el Ministerio Público que integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión para llevar a los detenidos a la audiencia en la que se formulará imputación en su contra.