Madre de niña con cáncer señala falta de pago por licencia incapacidad del ISSSTE

La señora Linda Flores Ríos, quien pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, expuso que a casi un año de que su hija fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda B, y haber tomado la licencia que por Ley corresponde a padres y madres de menores con cáncer, el ISSSTE se niega a pagar el monto por la incapacidad para poder cuidar a su hija .

"El ISSSTE, Instituto al que pertenezco por medio de mi trabajo, no me ha pagado la prestación a la que tengo derecho por tener una hija con cáncer, no ha dado cumplimiento al Decreto Presidencial que se público en el Diario Oficial de la Federación en el año 2019 y ya estamos 2023, y la verdad es algo muy desesperante"

Añadió que muy grave que en el ISSSTE se desconozca como debe realizarse el trámite, y argumentan "que no existen los lineamientos que permitan acceder a la prestación del artículo 37 bis de la Ley del ISSSTE".

Añadió que en el tiempo que ha pasado exigiendo este derecho en el ISSSTE, sólo "se pasan la pelota uno al otro; no es justo que después año del diagnóstico de mi hija y que desde el mes de noviembre estoy sin mi sueldo"

Cabe señalar, que el 4 de junio de 2019, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un Decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley Federal del Trabajo.

El Decreto entró en vigor el 5 de junio de 2019 y modifica cada una de las legislaciones antes mencionadas para permitir a padres o madres tomar una licencia del trabajo para cuidar a hijos o hijas menores de 16 años de edad que hayan sido diagnosticados con cáncer.

La madre de la niña que padece leucemia, destacó que ella siendo abogada y con la preparación y conocimiento de lo que marca la ley, no ha podido lograr ese pago, muchas personas que ignoran el hecho no tienen idea de que esto les corresponde.

Respecto al tema legal, indicó que además, se ha adicionado la Fracción IX al Artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que considera la Licencia de Cuidados Médicos, como una causa de suspensión temporal de la relación de trabajo y pago de salarios sin responsabilidad alguna, para el trabajador y el patrón.

También informó que Ley Federal del Trabajo, establece la obligación del patrón de otorgar licencias de cuidados médicos a trabajadores de conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social, reconociendo con ello el derecho de todos los padres de menores de edad diagnosticados con cáncer ,de cualquier tipo a disfrutar de una licencia de cuidados médicos a padres de menores de 16 años con cáncer.

Expuso que es frustrante y cansado que pese a todo lo que han hecho como familia, no han logrado una respuesta favorable.

Lamentó que "los jefes solo buscan sus intereses y no los de los demás, me siento tan cansada, enojada, frustrada y lo que le sigue", pero advirtió que continuará dando a conocer todo lo relacionado con el caso de su hija, y agotarán todas las instancias correspondientes.

Por parte del área de Comunicación del ISSSTE, no se proporcionó información sobre la queja de la derechohabiente Al solicitar una postura sobre el caso, se informó que cualquier trámite e información, se emite desde las oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México.