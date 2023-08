Madre denuncia encubrimiento del agresor en caso de abuso a su hija de cuatro años

El miedo se apodera de la pequeña de cuatro años de edad, el lugar donde ella se sentía segura fue vulnerado por su agresor sexual, a más de dos meses del suceso, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia no ha brindado atención al caso, ocultan la información y están protegiendo al presunto agresor por ser un servidor público.

Por su parte, la FEM informó que el caso de abuso sexual en contra de una pequeña de cuatro años está bajo investigación. Que la denuncia se interpuso el 27 de junio bajo el expediente 19-2023-0014141 y se giraron los oficios correspondientes.

Se informó que está faltando una pericial de Antenas, una estrategia que utilizan en declaraciones infantiles y además falta que envíen una acta ministerial.

Karen López, madre de la pequeña, denunció la falta de empatía y nula atención que les han brindado, porque a pesar de que de inmediato se denunció al agresor, éste sigue prestando sus servicios como bombero y empleado del Ayuntamiento de Chihuahua.

La madre de familia pide que las autoridades la escuchen y otorguen una orden de restricción para que el agresor no pueda seguir dañando a la niña.

Los padres de familia hicieron un llamado a las autoridades para que revisen el perfil de sus empleados, dado que si el hombre identificado como Raúl Raymundo S. B. abusó sexualmente de una niña como servidor público puede tener acceso a más personas.

La madre de familia señaló que desde el mes de junio interpusieron la denuncia en la FEM y sólo les han dado largas. Incluso les hicieron cambio de ministerio público bajo el argumento de que el caso se había traspapelado.

“Estoy yendo a buscar a la licenciada que nos tocó y siempre me ponen la excusa de que no está, que anda en audiencia, que no me puede recibir, que me devuelve la llamada”, relató Karen, quien ya se siente desesperada dado que no le dan acceso al caso ni información.

A la fecha consideran que están encubriendo a la persona que están denunciando, por el hecho de que se trata de un trabajador del Municipio de Chihuahua.

Karen destacó que su suegro no es muy apegado a la familia, sin embargo debido a un problema que tuvo se le brindó la confianza para que se quedara en la vivienda. En esos pequeños lapsos el sujeto de 50 años agredió a la menor aprovechando la cercanía. Al menos en dos ocasiones realizó tocamientos en las partes íntimas de la pequeña. Al darse cuenta los padres de la situación presentaron la denuncia en la FEM.

Aunado a ello fue al DIF para atender una cita, pero estaban los datos mal, la FEM puso el nombre de la madre como si fuera la víctima adolescente, ella denunció esa irregularidad, luego mandaron del DIF un correo a la FEM para que proporcionaran los datos pero la FEM volvió a mandar lo mismo y sólo cambiaron la edad.

Karen decidió llevar a la pequeña a terapia psicológica debido a que la cita que le dieron en la FEM es hasta finales de agosto, la víctima sigue con temor.

De la misma manera se acercó a asuntos internos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) pero tampoco la atendieron. Ante ello hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. “Que hagan algo al respecto y le den seguimiento a sus elementos, si esto le hizo a un familiar cercano puede hacerlo con cualquier persona”.

La FEM respondió que se están realizando las diligencias correspondientes y se dio vista al DIF.