Mamá de Irving Smith vive una agonía; joven conductor sigue sin ser localizado

“Esperar es una vil agonía, se los juro que una agonía, porque ya es demasiado el tiempo la verdad”, dijo Flora Andrea Vargas Bustillos, madre de Irving Smith Bustillos, chofer de la plataforma DiDi que cuenta con reporte de desaparición desde el pasado 14 de febrero y que hasta la fecha sigue sin ser localizado.

Mediante entrevista telefónica, la mujer que el martes encabezó el cierre de calles en el primer cuadro de la ciudad y en avenidas principales como el Canal y la Universidad, comentó que en la reunión que sostuvo con la Fiscalía Zona Centro sólo les comentaron que tenían avances.

La madre del joven que fue visto por última vez en casa de su papá el pasado 14 de febrero, habló en tono desesperado sobre cómo ha vivido la desaparición de Irving, comentando que ella no pudo estar en la ciudad al momento en que se reportó como desaparecido, ya que atiende problemas de salud de una de sus hijas.

“Créame que yo esa misma noche me muevo; esa misma noche que veo que no llega mijo, luego, luego le hablo al papá, a la abuela y a los contactos de mijo, yo no estaba aquí…”, dijo en entrevista.

Argumentó que durante la reunión que sostuvieron el pasado martes 27 con personal de la Fiscalía de Distrito Zona Centro les comentaron que tenían avances, pero no les mostraron nada en específico o una prueba contundente. “Sólo nos dijeron que había avances y que sólo había gente que podía conocer a Napoleón, al que robó el vehículo de mi hijo”, comentó.

Flora Andrea Vargas Bustillos expresó que al terminar la reunión les comentaron que en dos o tres días habría otra reunión para tener un buen informe que les presentarían en pantalla, pero que el día que ellos gusten ir a la dependencia serían recibidos.

“Me llevaron a tomar muestras de sangre, pero eso es lo que dicen, que hay avances y que hay avances y hasta ahí, ya le habían tomado al papá pero a mí no porque lamentablemente estaba fuera por una cuestión de salud de mi hija”, expresó la mamá, haciendo un llamado a los choferes de plataformas digitales a que, si llevan a cabo alguna movilización en la ciudad, le comuniquen para ella también ser partícipe.

“No dejen de correr la voz porque esto se oculta y se oculta y yo no quiero ni pensar que esto de mi hijo lo están agarrando para políticos”, fue el llamado de la madre desesperada de Irving a los medios de comunicación y autoridades ministeriales, para que puedan localizar a su hijo.

Irving Smith Vargas fue reportado como desaparecido el 14 de febrero, cuando fue visto por última vez por su papá, a quien le comunicó que saldría a trabajar. La última vez que el Ford Figo 2019 que el joven de 20 años conducía fue visto fue durante la madrugada del 15 de febrero, rumbo a la salida a Cuauhtémoc.

El 16 de febrero, en un retén de seguridad en Balleza, fue asegurado el automotor que contaba con reporte de robo, el cual era conducido por una pareja, por lo que fueron detenidos.

Fue hasta el 20 de febrero, cuando Irvin Roberto, el conductor del vehículo con reporte de robo, fue puesto en libertad por un juez de Control, toda vez que el presunto responsable dijo ante el juzgador que a él sólo le pagaron por llevar el automotor de Guachochi a Parral.