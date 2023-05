Mamá y militar, Gloria Yadira tiene más de 30 años de servicio y dos hijas

La Mayor Enfermera Gloria Yadira Ruiz Cortés tiene una carrera de más de 30 años al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, instituto que le ha permitido formar con valores a sus dos hijas, quienes actualmente estudian en Guadalajara.

“Ser parte del Ejército demanda mucho tiempo, pero me ha permitido desempeñar mi labor de madre y profesionista de una manera exitosa”.

Te puede interesar: Cumplen su deber con la patria y la familia: Mamás en el Ejército Mexicano

Gloria Yadira cumple un año prestando servicio en Chihuahua, pero ha estado en diversas partes de la entidad. Actualmente pertenece al Hospital Militar Regional y apoya a la Quinta Zona Militar.

Recuerda que ingresó al Ejército para hacer una carrera técnica en Enfermería. Al salir la envían a Oaxaca, donde permanece por espacio de cuatro años; luego la cambian a la ciudad de Guadalajara, lo que le brinda la oportunidad de estar con su familia.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Siempre ha buscado la superación y decide irse a estudiar la especialidad de Laboratorio Clínico a la Escuela Militar de Graduados de Sanidad en la Ciudad de México por espacio de dos años.

Debido a su perfil la envían a un hospital en Jalisco, después la cambian a Puebla, luego Estado de México y ahora en Chihuahua.

Recuerda que se casó muy joven, justo al graduarse como subteniente de la Escuela Militar de Enfermeras de la Ciudad de México. Fruto de su amor nacieron sus dos hijas, Aranza y Abril.

“Ser mamá y ser militar nunca lo sentí como una complejidad porque tengo la fortuna de tener a mis padres, todo el tiempo me han apoyado y han estado al pendiente de mí”, comentó.

Como madre de familia a lo largo de los años, se ha tenido que ingeniar para cumplir con su tarea como madre y militar, para llevar a sus hijas a la guardería, a la escuela, cubrir las cuentas y administrar los tiempos para darles tiempo de calidad.

“Las mujeres tenemos la fortuna o habilidad de poder hacer muchas cosas a la vez, de encontrar el modo de no deshacerse de las responsabilidades sino de tomarlas y solucionarlas”.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

La mayor afirma que la carrera de Enfermería le ha permitido desarrollarse de manera profesional y le permite estar con la familia, gracias a los turnos que le toca trabajar, lo que le permitió ver crecer a sus hijas.

“Mis hijas ya están en la universidad y creo que no lo he hecho tan mal. El tiempo me dirá dónde estuvieron las deficiencias como madre”.

Gloria Yadira reconoce que efectivamente la milicia requiere tiempo y hay ausencias en casa, pero las mujeres tienen la habilidad de no descuidar a los hijos, tener la comida hecha, de contarles un cuento y hasta cantarles.

Para ella la milicia le ha dejado una gran satisfacción, a lo largo de varios estados ha logrado hacer “familia” con los amigos elegidos, “Me siento muy feliz porque el Ejército me ha dado mucho”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La Mayor señaló que actualmente hay muchas personas jóvenes que tienen la duda sobre tener hijos y que se les vaya a complicar su carrera, pero quienes puedan y deseen deben aprovechar la oportunidad de dar vida, “Debemos de darnos permiso de ser mamás, con responsabilidad, en el momento de tu vida que sientas que estás a tiempo. A mí me ha hecho muy feliz”.