Marchan chihuahuenses por el 8M

Partiendo de la estatua de Villa inicio la marcha por el 8 de marzo, día internacional de las mujeres, en el cruce dela avenida Universidad y avenida División del Norte, con dirección al primer cuadro de la ciudad.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

"Calladita no me veo más bonita", "Nos queremos libres, nos queremos vivas", "Somos el grito de las que ya no están", "Hoy no están todas nuestras voces" y otras tantas leyendas, son algunos de los mensajes que bajo los que han marchado cientos de chihuahuenses durante la tarde del martes.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Como parte de la marcha, los colectivos hicieron extensivo un protocolo de seguridad por parte de las mismas manifestantes, en dónde oficiales, identificables por ropa negra y una tira de color naranja en el pecho y en el brazo derecho, estaban a la disposición de ayudar a cualquier marchista que así lo requiriera.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En punto de las 16:30 horas, las primeras mujeres, de las cientos que llegaron a la cita por la marcha, comenzaron el recorrido con rumbo a la plaza del Ángel.