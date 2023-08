Mario de la Torre recibirá reconocimiento por su legado como alcalde de Chihuahua

Mario de la Torre Hernández, presidente municipal de la ciudad de Chihuahua en el periodo de 1986 a 1989, recibirá un reconocimiento por el Honorable Ayuntamiento en la próxima sesión de Cabildo que se celebrará el miércoles 23 de agosto, por sus aportaciones al municipio, entre ellas, la recuperación de la totalidad del Palacio Municipal, en la extensión de la calle Libertad al norte hasta la calle Victoria.

“La Presidencia Municipal de Chihuahua es el eslabón más chico de la cadena de gobierno: la Presidencia de la República, el Gobierno del Estado y la Presidencia Municipal de Chihuahua o Temósachic, es lo mismo. Chihuahua capital es la ciudad de todos los chihuahuenses, porque aquí vienen desde Baborigame hasta El Mulato, Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Balleza, Guadalupe y Calvo, todo. Para mí, es una satisfacción inmensa que me reconozcan como presidente municipal, porque sé que todos los presidentes municipales piensan como yo, porque sé que como Marco, actualmente en el poder, todos y cada uno, en su tiempo y turno cargaron con el costal más pesado”, afirmó don Mario de la Torre.

En ese sentido, abundó sobre el Muro de Alcaldes que se encuentra en el salón 12 de Octubre, mencionó que la galería de presidentes municipales es el reflejo del capital político de Chihuahua, esa es la cantera de donde han salido muchos gobernadores, y seguirán saliendo.

“Para mí es un honor inmenso ser el presidente municipal que recibe un reconocimiento particular del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, que es el Cabildo más honorable de la república: ahí han estado presidentes de la república, y el mexicano más grande de todos los tiempos, don Benito Juárez García, lo dijo: ‘Para mí será un honor ocupar el último sitial’. Para mí, es el último sitial, ahí estoy. Diríamos en chihuahuense, yo soy simplemente Mario, ‘El Presi’, como me diría mi secretario Poncho Lugo. Para la comunidad soy Mario ‘El Presi’, a ver quién me lo quita”, expresó.

Sobre el legado que deja, mencionó que recibirá la distinción otorgada por el gobierno municipal de Chihuahua este 23 de agosto, como una presea inmensa como chihuahuense, que dedica para sus hijos, sus nietos y bisnietos.

Amor por Chihuahua

“Chihuahua tiene nombre de mujer, es la expresión de un sentir del fondo del tiempo. Ahí en la Plaza de Armas de Chihuahua, está el alma y corazón de la historia. En una banquita de esas, don Sebastián Lerdo de Tejada, don Benito Juárez, don Guillermo Prieto, la generación de la Reforma, la más brillante que ha dado México, don Sebastián dijo ‘Loor a Chihuahua, que nunca ha dado traidores. Chihuahua es una gacela tendida en el desierto”, compartió sobre su visión de la ciudad que gobernó en la década de los ochenta del siglo pasado.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Y recordó también a don Manuel Bernardo Aguirre, cuando le entregó a Chihuahua el Teatro de los Héroes, en el frontispicio le puso: “Chihuahua, señora del desierto”.

“Para mí es un honor inmenso como Chihuahua, y lo recibo con humildad, como lo reciben mis gentes de Chihuahua. Por eso, se lo dije a Lucía Chavira, se lo he dicho a Maru Campos, y a las funcionarias que hoy tengo el gusto de ver que los tres poderes del Estado están en manos de mujeres. Se lo voy a decir a mi esposa, hijas, nueras, y a la mera mera, a la flor más bella del ejido, Ana María Hernández Torres, mi madre”, acotó, rindiendo honor a su señora madre.

Recuperación de la totalidad del Palacio Municipal de Chihuahua

Don Mario de la Torre Hernández explicó que hay un debate histórico, Chihuahua es grande y somos el estado más grande de la república, y los habitantes del centro y del sur del país argumentan que en cambio, es el más extenso, pero no el más grande.

“Y tienen razón, pero también tenemos razón, en el mapa está, y quien no lo quiera creer, pues que vaya a Chihuahua a un baile, primero. Y segundo que lo vea. Para mí, el 2 de junio de 1988, Chihuahua creció, es más grande, porque recuperamos el patrimonio municipal, porque recuperamos nuestra casa común, al recuperar los dos edificios adyacentes a la Presidencia, crecimos, somos grandes aunque les pueda”, aseveró.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Explicó que en las esquinas del Palacio Municipal de Chihuahua, que colinda sobre la avenida Independencia al sur con la calle Victoria y al norte con la calle Libertad, antes había dos bancos, de donde fueron removidos y se recuperó la totalidad del inmueble.

“En un plano geométrico, somos 500 metros más, pero son la casa y el hogar común de todos los chihuahuenses. Y luego ya, lo que es la administración municipal, pues como en todos los presidentes, hemos cargado con el costal más pesado. Marco Bonilla, ahorita es el que carga con el costal más pesado. Eso nos obliga a todos buscarle, si no hay más en el presupuesto municipal, hay que usar el amor, la imaginación creadora del hermano que está a cargo del hogar común”, como se refirió con cariño y orgullo al puesto del gobernante de la ciudad.

Apoyo a la zona rural del Municipio

Unión, trabajo y amor, son valores que destaca Mario de la Torre en su mensaje, también en su forma de gobernar, como lo mostró con la alianza de voluntades para fortalecer al sector primario de Chihuahua, Chihuahua, durante su administración, cuando los apoyos para la zona rural pasaron de ser entregas de semilla a la donación de 12 tractores que gestionó ante la Ford Company, empresa establecida en la ciudad de Chihuahua.

En este aspecto, destacó la labor del titular de Desarrollo Rural, el profesor Rueda Valladares, quien supo gestionar la política pública a favor del sector agrícola del Municipio de Chihuahua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Todo eso siembra una idea: Chihuahua por sobre todas las cosas, nada por encima de Chihuahua. Nadie tiene derecho a dividir a los chihuahuenses, nadie. Encontré entre todos los chihuahuenses una excelente respuesta, porque el más poderoso, el más humilde, todos, a petición del hermano encargado de la casa común, cuando se ofreció ahí estuvieron con trabajo, la unidad, y el amor. El trabajo que todo lo da, que todo lo vence, el amor que todo lo da, si se lo pide; y la unidad que está por encima de prejuicios y que es más grande que cualquier diferencia”, subrayó.

En ese sentido manifestó que todos los habitantes de Chihuahua, los nacidos en su tierra y los que no, son demócratas al respetar desde el más humilde y trabajador, y al más poderoso y encumbrado señor, porque todos a la hora de que se habla de Chihuahua, todos responden.

“Para el gobierno municipal, mi agradecimiento profundo, inmenso y el encargo de todos los tiempos para nosotros. Sí somos grandes, es más a partir del 2 de junio de 1988, somos más grandes, crecimos, hemos crecido y seguimos siendo más grandes. Ese es el último destino, Chihuahua sobre todas las cosas”, finalizó.