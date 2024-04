Menos del 17 por ciento de candidaturas en Chihuahua son para jóvenes: IEE

El consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), Ricardo Zenteno Fernández, comentó que para este Proceso Electoral 2023 - 2024, únicamente el 16.7 por ciento de las candidaturas propietarias son ocupadas por jóvenes, lo cual muestra un índice del 10 por ciento por debajo de lo recomendado.

Y es que recordó que lo recomendable es que al menos se cuente con el número de candidaturas proporcionales al porcentaje que representan los jóvenes en la entidad; es decir, el 27 por ciento; sin embargo, al haber sido una recomendación y no una obligatoriedad como acción afirmativa el incluir a los jóvenes, los partidos no se enfocaron en abrir espacios a este sector.

De hecho, justificó que probablemente el hecho de que los partidos políticos hayan estado enfocados en administrar sus candidaturas para cumplir con lo que sí era obligatorio como darles espacio a las personas con discapacidad, de la diversidad sexual e integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, no se preocuparon tanto por los jóvenes.

Pese a ello y contrario a lo que muchos creen, el consejero no dejó de mencionar que esto muestra la gran discriminación que se sigue teniendo hacia as juventudes, que son todas aquellas personas mayores de edad y menores de los 29 años.

“Se piensa que los jóvenes no son discriminados, pero la realidad es que sí porque no están aquí representados, estamos en una adultocrasia”, externó al explicar que el problema que se tiene es que se considera que las juventudes no están preparadas, cuando, en lo personal, dijo que en las mesas de trabajo que han desarrollado se ha visto que sí lo están.

Empero, precisó que la forma de participar de ellos es diferente a la que los adultos están acostumbrados y es ahí donde se da el choque, por eso subrayó lo importante que es “darle espacio a las juventudes para que puedan involucrarse”.

En cifras exactas, dio a conocer que en la actual contienda se tienen 30 candidaturas de jóvenes a presidencias municipales propietarios, 351 candidatos a regidurías de mayoría relativa, 228 a regidurías plurinominales, 16 postulados a diputaciones de mayoría relativa, ocho a diputaciones de representación proporcional y 29 que buscan ser síndicos. Eso da un total de 662 candidatos propietarios de las 3 mil 957 que se tienen en la entidad.

Finalmente, hizo la comparativa de que, en el proceso electoral del 2021, pese a que tampoco fue obligatorio, se estableció un número fijo de las candidaturas que se debió otorgar para los jóvenes, lo cual permitió cumplir con el porcentaje en relación al listado nominal que en ese entonces era del 25 por ciento.