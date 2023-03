Migrantes estaban detenidos por agredir a ciudadanos mientras pedían dinero: SSPC

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que no fue una redada en contra de los migrantes por lo que se encontraban encerrados en el centro del Instituto Nacional de Migración, si no que tras denuncias de vecinos, los detuvieron y los resguardaron en las oficinas del INM

Lo anterior, como parte de las explicaciones que dieron las autoridades, quienes se hicieron cargo de detallar algunos puntos previos a que se consumara el incendio, que finalmente terminó con la vida de 39 migrantes y dejó un saldo de por lo menos 27 más lesionados de gravedad y de consideración.

Rosa Isela Rodríguez comentó que el día lunes, se recibieron denuncias de vecinos de la zona en Juárez, por estar agrediendo a los ciudadanos cuando ellos pedían dinero o cuando exigían el mismo en las calles, por lo cual se determinó realizar un operativo y fue cuando los llevaron a las instalaciones de la unidad del INM.

Aunque aclaró que no saben si los detenidos, son los que se mantenían encerrados, es parte de los datos que han ido recabando de la carpeta de investigación, pero que ha sido parte de las versiones que han compartido los vecinos del lugar, quienes están declarando para atraer la mayor información posible.

De igual forma, señaló que el incendio inició, porque ellos tenían el temor de ser deportados, estaban protestando por ello, es un grupo pequeño el que comienza a destruir y comienzan a prender el fuego, los migrantes que se encuentran internados en los hospitales no han declarado por la condición en la que se encuentran la mayoría.

“Nosotros empezamos por decir que es parte de la investigación, porque no hubo un cumplimento en materia de protección civil, porque eso es claro, no había protocolo, no había reglamento, pero también la decisión de en lugar de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja, es algo de las investigación, saber quién no permitió la salida de las personas, hay un delito grave” comentó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, mencionó que la carpeta fue iniciada por el delito de homicidio y daño en propiedad ajena, pero a lo largo de las investigaciones, podrán ver la comisión de otros delitos, como el de abuso de autoridad, así como malos tratos, “son hipótesis que pudiéramos desarrollar con el paso de la investigación”.

“Queremos ser muy enfáticos, en señalar que de ninguna manera, se ocultaran los hechos, ni se protegerá a nadie, en este Gobierno se castigan los abusos y violaciones a derechos humanos, tenemos un compromiso estricto con la sociedad, para evitar la impunidad, se realiza una investigación seria, profesional y hasta llegar a la verdad que encabeza la FGR” comentó.