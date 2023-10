Morena faltó a los principios del partido: asociación "El Camino de México"

Representantes en Chihuahua de la asociación civil creada por Marcelo Ebrard, “El Camino de México”, denunciaron que Morena ha faltado a los principios fundamentales del partido de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, lo cual se pudo observar en el proceso de selección del coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Luz María Rodríguez Pérez, coordinadora de la primera circunscripción del Camino de México”, recordó el paso de Marcelo Ebrard durante el proceso de selección para el candidato a la presidencia de la República por Morena, en el cual participaron pues estaban confiados en que sería “democrático y transparente”; empero, resultó ser incluso contrario a los principios del partido, no mentir, no robar y no traicionar.

Denunció que hubo oficialismo y recursos económicos desmedidos por parte de los otros aspirantes, particularmente por parte de Claudia Sheinbaum, lo cual lo dieron a conocer a manera de resumen en un video en el que se narró paso a paso todas las faltas que concretaron “el cochinero de este proceso”.

Carlos Candelaria, por su parte, detalló que esperarán al 3 de noviembre, fecha límite para la respuesta por parte de Morena, para tomar la decisión conducente respecto a lo que se hará. Agregó que ven como un triunfo el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya obligado a Morena a recibir la denuncia de Marcelo Ebrard y a darle la respuesta conducente.

“La Secretaría de Bienestar fue la principal operadora de todo este cochinero en este proceso”, pues ellos sabían las colonias en las que se iban a realizar las encuestas y acudían trabajadores de dicha dependencia previamente para promocionar a Claudia Sheinbaum.

Igualmente, señalaron al dirigente nacional, Mario Delgado, de haber perdido todos los principios sobre los cuales está cimentado Morena, y dejaron en claro que no es nada en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López.

Explicaron la manera en la que optaron y han logrado concretar la asociación civil del “Camino de México”, quien tomará en conjunto las decisiones referentes a lo que se viva en las próximas semanas y la respuesta que les dé Morena, sosteniendo que a la fecha se mantienen afiliados al partido como muestra de que no se van a rendir y a fin de rescatar al partido y permitir que las nuevas generaciones puedan aspirar a procesos libres de cualquier tipo de corrupción.

Por tal motivo, hicieron un llamado a los dirigentes del partido a rectificar el actuar y dejar de lado todo lo que por años han señalado a las demás fuerzas políticas, pues recordaron que no son iguales a ellos, motivo por el cual deben ser muestra de que se pueden hacer las cosas bien.

Entre los asistentes estuvieron Helena García, Jesús Medina, Jesús Barragán, César Quintana, Marlen Pérez, Manuel Navarro, Jesús Avilés, Margarita Ramírez y Héctor Ochoa, los cuales representan a todas las expresiones en favor de Ebrard Casaubón.