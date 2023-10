Móvil del homicidio de choferes en Madera, relacionado con la tala clandestina: Jáuregui

El móvil de la muerte de los cuatro trabajadores en el municipio de Madera está relacionado con la tala clandestina, señaló el fiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien dijo que se continúa trabajando en esclarecer el caso.

Los jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre eran conductores de camiones de carga y entre las versiones se manejaba la posibilidad de haber sido secuestrados por grupos criminales, sin embargo, fueron encontrados sin vida a unos días de su desaparición.

Los jóvenes respondían a los nombres de Axel Javier Fuentes Monge, de 22 años, Brayan Sandoval Arreola de 23 años, Armando Rodríguez Pérez de 23 años y Armando Olivas Domínguez de 27 años.

“Estamos investigando, el móvil es el que tiene que ver con la tala, pero estamos investigando quienes lo hicieron”, señaló Jáuregui, esto, sin dar a conocer si tienen ubicado al grupo criminal que fue el autor de los hechos.

Por otra parte, el fiscal declaró que en breve se dará a conocer los avances que se tienen por la agresión donde perdieron la vida cuatro personas en el bar "El Vaivén" el pasado 6 de octubre, donde ya se tiene la detención de cinco presuntos agresores.

Los presuntos agresores que fueron identificados como Brandon Rafael S. R., Jorge Alberto B. M., Javier A. A., Adalberto C. Ch., y José Arnulfo C. C., fueron detenidos en la colonia 11 de Febrero. Acción que también dejó el aseguramiento de un vehículo para su investigación y detección de pruebas que puedan llevar a la vinculación de los detenidos.

Mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida.

Dentro de la misma entrevista, el funcionario dio a conocer que en otro hecho ocurrido en Ciudad Juárez ya se tienen siete detenidos, esto por la agresión a dos personas a quienes privaron de la vida junto a sus hijos.

Los hechos se dieron cuando los sujetos entraron a una vivienda en el referido municipio, acción que dejó a tres menores heridos dentro de la misma agresión, recalcó el funcionario estatal.