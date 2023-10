Hay cinco detenidos por los cuatro asesinados del bar "El Vaivén"

La detención e identificación de cinco personas relacionadas como presuntos responsables de la agresión en contra de personas que participaron en hechos violentos del bar “El Vaivén” que se ubica en ubicado en Francisco I. Madero 308, Concordia.

A través de un comunicado se dio a conocer sobre la detención de sujetos identificados como Brandon Rafael S. R., Jorge Alberto B. M., Javier A. A., Adalberto C. Ch., y José Arnulfo C. C., quienes son investigados para establecer su participación en los hechos que se registraron la noche del seis de octubre a las 21:00 horas.

La detención de los sospechosos entró dentro del término de la flagrancia, esto al detectar la unidad vehicular en la que se dieron a la fuga del lugar de los hechos en la colonia 11 de Febrero. El vehículo fue asegurado para su investigación y detección de pruebas que puedan llevar a la vinculación de los detenidos.

La Fiscalía General dio a conocer que la detención de los cinco involucrados en la muerte de cuatro personas se debió a una rápida respuesta por parte de la Agencia Estatal de Investigación y las diversas unidades de Delitos contra la Vida, Operaciones Tácticas, de Inteligencia y Análisis y de Robo, con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Dentro de la información emitida por la dependencia estatal se dio a conocer que la detección de la unidad se logró debido a que dentro de los recorridos que se llevan a cabo por parte de las corporaciones de seguridad se percataron de la presencia de un vehículo color negro que coincidía con las características del vehículo que fue visto en el ataque.

De igual forma se dio a conocer que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha para la audiencia de imputación en estos hechos.

Cabe recordar que dentro de los hechos una persona adulta mayor fue atendida ya que fue herido por un proyectil de arma de fuego, la atención se llevó a cabo por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.