Movimiento Estatal de Mujeres se pronuncia para exigir una vida libre de violencia

Vivir libres de violencia es un derecho humano que las autoridades deben garantizar, por lo que el Movimiento Estatal de Mujeres se manifestó al pie de la Cruz de Clavos, donde realizaron un pronunciamiento para reivindicar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.

En su posicionamiento mencionaron que la desigualdad es un reto para las mujeres y a pesar de que las autoridades deben garantizarla, no se implementan las políticas públicas necesarias.

Señalaron que los presupuestos en materia de igualdad son deficitarios y por ende, no permiten reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, en este presupuesto de egresos sólo se destina el 5%, es decir, no llega ni a 510 mdp, cuando el año anterior se contaba con más de 900 mdp, los presupuestos en favor de las mujeres no son progresivos ni suficientes.

A la vez denunciaron que el Centro de Justicia para las Mujeres, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE),entre otras, que se crearon como resultado de la lucha de las organizaciones del Movimiento Estatal de Mujeres, no cuentan con presupuesto suficiente y hoy parecen más una simulación.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En el Cejum se cuenta con un edificio desde hace muchos años para un refugio de emergencia pero no se ha puesto en función; la FEM tiene funciones en pocos municipios y con personal inadecuado e insuficiente y la CEAVE con un coordinador cesado por acoso sexual y hostigamiento.

De la misma manera señalaron que la violencia de género es un flagelo, donde la violencia familiar es el delito de mayor recurrencia y la causa principal de los feminicidios.

Ante ello exigieron al poder ejecutivo que brinde capacitación del enfoque de la perspectiva de género al gabinete de primer nivel, transversalidad de la perspectiva de género; programa especial para atender, sancionar y erradicar la violencia sexual y laboral en todas las dependencias; implementar acciones y suficiencia presupuestal para la Alerta de Género contra las Mujeres; la creación de un programa para la atención a mujeres víctimas de desplazamiento; programa integral de atención a niñas y mujeres con problemas de consumo de drogas, así como presupuesto progresivo y suficiente.

Al poder judicial que se juzgue con perspectiva de género en atención al mandato de la SCJN, y la creación de tribunales especializados en perspectiva de género a corto plazo.

Al poder legislativo para que se apruebe la ley de creación al CEJUM como ente descentralizado; modificar a leyes para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, procedimientos democráticos como ley de creación del ICHMUJERES, Ley de Seguridad Pública Estatal, Ley de Responsabilidades, Ley Electoral del Estado, Código Penal y Código Familiar.

A los municipios para que asignen presupuestos para la atención a las violencias en todas sus modalidades y a las mujeres para contrarrestar la cultura patriarcal con unidad y sororidad entre todas.