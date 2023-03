Día de la Mujer con nueve feminicidios sin resolver en la región sur, ¿algo qué celebrar?

La violencia contra las mujeres en la región sur del estado de Chihuahua está presente y ha cobrado más fuerza, debido a que durante el 2022 fueron asesinadas nueve mujeres y hasta la fecha sus familiares no han obtenido justicia por sus muertes.

Las protagonistas de este trágico escenario fueron mujeres dedicadas al estudio, amas de casa, oficios como estilista y profesiones como docente e ingeniería, además de que hubo quien incursionó en el ámbito de la política, todas ellas con una vida llena de aspiraciones y sueños que fueron truncados por sus asesinos.

El primer caso se registró el 6 de enero de 2022 y corresponde a una joven, identificada como Dulce María Martínez quien fue localizada sin vida al interior de un automóvil en calles de la colonia San Antonio de las Huertas, luego de que fuera reportada como desaparecida.

Su presunto asesino fue su esposo, el ex militar Juan Manuel C.F. quien permanece recluido en el Cereso número 4 de Parral. A más de un año del feminicidio de Dulce las investigaciones continúan, la audiencia ha sido pospuesta en más de cuatro ocasiones.

"Cada día estamos más decepcionados, no vemos avances en el feminicidio de Dulce, la justicia parece no llegar".

Dicha situación ha generado la inconformidad de los familiares de Dulce, quienes han expresado lo siguiente: “cada día estamos más decepcionados, no vemos avances en el feminicidio de Dulce, la justicia parece no llegar”.

El segundo hecho ocurrió el pasado 21 de febrero del 2022 en el municipio de Guachochi, al interior de un domicilio en la calle Montebello y Hojalatería, s/n, de la colonia Obrera en donde fue localizada asesinada la síndica del municipio Dayra Rocío González quien recibió una herida penetrante en el corazón por arma blanca.

El principal sospechoso de su muerte es su ex pareja José Francisco P. S., quien permanece prófugo de la justicia. Como móvil de la investigación, se tienen antecedentes de que la mujer sufría actos de violencia por parte de su ex pareja, de quien tenía alrededor de un año separada sin que hubiera presentado denuncia para no afectar a su familia.



El 17 de marzo, el mes conmemorativo a la mujer, fue asesinada en Santa Barbada la ingeniera Abigail A. quien fue localizada al interior de una vivienda en la Cruzada 2 de abril s/n, colonia 11 de Junio, presentaba huellas de violencia y se determinó que la causa de su muerte fue por asfixia mecánica.

Actualmente las autoridades de la Fiscalía General del Estado Zona Sur se encuentran en la etapa de investigación de este lamentable hecho.

Otro trágico hecho en la localidad de Remojachi, municipio de Guachochi, ocurrió el 04 de abril del 2022 debido a que una joven identificada como Mayra B. fue localizada sin vida en su domicilio en donde fue agredida física y sexualmente, por un hombre quien terminó por arrebatarle la vida.

Sin embargo, tras las investigaciones los elementos policiacos lograron dar con la localización del presunto asesino, Joel P.C. por lo que el 12 de abril del 2022 se vinculó a proceso por el delito de Feminicidio y Violación agravado, se solicitaron tres meses de investigación complementaria por lo que actualmente se encuentra pendiente fecha de juicio oral.



El 10 de abril del 2022 en la carretera Vía Corta a Chihuahua, a la altura del Km 163 + 50, fue encontrada asesinada María Gisela E. C., quien perdió la vida a causa de lesiones por proyectil de arma de fuego.

La joven era originaria del estado de Sinaloa, sin embargo, con la intención de buscar un mejor porvenir arribó a Parral a buscar oportunidades laborales.

El pasado 1 de junio del 2022, el municipio de Guachochi volvió a presentar el asesinato de otra mujer, siendo en esta ocasión el de la estilista Mary Palma, quien fue sorprendida en su local por un hombre que ingresó y le disparó con un arma de fuego, huyendo posteriormente con rumbo desconocido.

De igual forma en el referido municipio se reportó el asesinato de la maestra Lidia H. quien fue localizada el 6 de junio del 2022 en su vivienda ubicada en la calle Morelia de la colonia Deportiva.

La investigación establece que la mujer recibió golpes contusos en el cráneo, presuntamente por su ex pareja Jesús Manuel L. G. quien se encuentra huyendo de las autoridades.

Además de que señalaron que se tienen antecedentes de que sufría actos de violencia por parte de su ex pareja, de quien estaba separada desde diciembre del 2021.



El 7 de octubre de 2022, un macabro hallazgo fue el que se registró en la cajuela de un automóvil estacionado al interior de una vivienda en donde se encontró a una adulta mayor identificada como Modesta A. quien fue reportada como desaparecida al emitirse la versión de que supuestamente había salido del municipio con destino a Parral.

Tras varias contradicciones en la versión de los hechos elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron en términos de flagrancia a la hija adoptiva de la mujer, Eunice L. quien supuestamente la asesinó, utilizando un arma blanca y luego ocultó su cuerpo en la cajuela de un vehículo que se encontraba en el patio de dicho domicilio.

El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, concedida por el Juez, por lo cual fue recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil en la ciudad de Chihuahua, se solicitaron cuatro meses de investigación complementaria.

En Parral se volvió a suscitar otro feminicidio más, el cual causó la conmoción de la ciudadanía debido a que la adolescente Emilia Michel García de 16 años había sido asesinada presuntamente por un menor de edad identificado con las iniciales de R.M.F. de 17 años.

A través de un mecanismo de aceleración, consistente en un procedimiento abreviado se podría imponer al presunto responsable una sentencia de cuatro años de prisión.

