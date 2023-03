Más del 80% de la carga general de la FGE está relacionada con casos de violencia familiar

En un periodo de poco más de cuatro años, 50 mil 561 personas, principalmente mujeres, han sido víctimas de las diferentes formas de la violencia familiar, pues de 2019 a febrero de 2023 la estadística se ha mantenido en incremento, con cerca de 11 mil carpetas de investigación iniciadas por este delito de forma anual, según los datos registrados por la Fiscalía General del Estado.

Aunque pareciera que la FGE cuenta con una carga laboral relacionada con denuncias o investigaciones vinculadas con homicidios, narcomenudeo o temas afines con la delincuencia organizada, resulta que más del 83% de la carga general se trata de atención de problemas familiares, que van desde amenazas, golpes, presión psicológica, económica hasta diversos factores contemplados en este delito.

También te puede interesar: Durante este 2022, suman 11 mil casos de violencia familiar en el estado

“En ocasiones la violencia se minimiza o se invisibiliza, porque se encuentran en una relación afectiva y no es hasta que el problema genera una alarma para que denuncien al agresor, también es parte de un estereotipo que hemos tenido como sociedad, en el que buscamos mantener una relación afectiva para toda la vida, aun y cuando soportan una vida llena de violencia”, comentó la fiscal especializada de la Mujer, Wendy Paola Chávez.

Fiscal especializada de la Mujer, Wendy Paola Chávez / Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La fiscal especializada en persecución de delitos con equidad de género explica que no en todos los casos se logra visibilizar la violencia, toda vez que desconocen la forma en que ésta se aplica, pues asegura que no sólo es un reflejo de agresiones físicas, sino que pueda impactar de forma psicológica, emocional, económica, social, sexual y de otros tipos, donde se causa un daño a la autodeterminación de la persona.

Este tipo de comportamiento de violencia familiar se ha reflejado mayormente en los puntos de Juárez y Chihuahua, que sólo en 2019 sumaron más de 9 mil casos en un año, de los 10 mil 968 que se registraron en ese periodo, pero con el paso de los años y al parecer producto de la pandemia la cifra se ha elevado hasta llegar a los 13 mil 500 carpetas de investigación en un año.

En 2020, cuando el tema de la pandemia del coronavirus llegó al estado y comenzó con el aislamiento social, la cifra incrementó cerca de 300 carpetas de investigación en comparación con 2019, pero para 2021 la cifra llegó a las 12 mil 968 carpetas por violencia familiar, que representan 2 mil casos más que en 2019.

“Somos uno de los primeros lugares en divorcios, es donde se visibiliza que se va construyendo la idea de que el matrimonio es para siempre y uno se queda aguantando lo que sea, otras son de índole económico, cuando quien genera violencia es quien genera la fuerza económica en la casa, es difícil cuando tienen que enfrentar la supervivencia”.

Parral ¡Las queremos vivas y libres! Aprende a reconocer los tipos de violencia hacia las mujeres

La experta en temas de violencia contra la mujer advierte que la violencia familiar generalmente se presenta en el núcleo familiar, pero también es considerada en los casos donde las parejas se generan daño o agresiones aun y cuando se trata de noviazgos juveniles o relaciones abiertas.

“La violencia no sólo es física, no es necesario que deje un lesión, es con el dicho de las víctimas, hay agresiones físicas que no deja evidencia, no podemos dejar el hecho a una lesión, sino que es cualquiera acción que genere sufrimiento a una mujer aunque no deje una huella, la violencia familiar como delito se da por un miembro de la familia o con alguien con quien se tenga una relación, sea matrimonio, concubinato, relación sentimental, el noviazgo entra ahí, y que la tenga o la haya tenido, es decir que aunque no sigan en la relación, se puede continuar la investigación”, explicó.

La fiscal especializada de la Mujer comentó que las agresiones van pueden ir desde insultos, humillaciones hasta cuestiones que devalúan el autoestima, esa parte de la restricción de la autodeterminación, de no sales si no me avisas, no te juntes con estas personas, que incluso en ocasiones pueden aislar a las mujeres de un entorno social o incluso familiar y que genera un impacto emocional o psicológico en ellas.

“Todo se puede sancionar, desde el control que les quieran tener, es decir el no salgas, no te vistas así, pero finalmente si el aislamiento de por ejemplo de la familia de las amistades le genera a la persona un sufrimiento emocional, pues es una agresión de ese tipo, todo está contemplado en el artículo 193 del Código Penal, que nos dice que se da un acto abusivo”, señaló.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dice que el delito de violencia familiar se complementa con la Ley Estatal al Derecho de las Mujeres a la Vida Libre de la Violencia, que es adonde se remite para ver a qué se refieren las diferentes conductas que se aplican en contra de las mujeres.

La fiscal de la Mujer dijo que es necesario terminar con las prácticas que se generan en contra de la mujer, ya que son este tipo de actos los que terminan en la comisión de otros delitos que pueden llegar incluso al homicidio, pero que se pueden prevenir desde el noviazgo a través de las políticas públicas y todo lo que se da desde otras áreas gubernamentales.