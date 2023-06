Municipios no han solicitado declaratorias de emergencia por onda de calor: CEPC

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey, dio a conocer que hasta el momento no se tiene registro de que se haya solicitado alguna Declaratoria de Emergencia por la ola de calor.

El funcionario expuso que las afectaciones en cada uno de los municipios, las hacen las coordinaciones municipales, las cuales no han solicitado algún tipo de apoyo a la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Mencionó que seguramente hay varios municipios con algún tipo de afectación, ya sea de suministro eléctrico o de agua, sin embargo, los propios municipios han ido buscando la manera de resolverlo.

Añadió que el hecho de que las presidencias municipales no haya solicitado la colaboración de la Coordinación Estatal de Protección Civil, no significa que no lo hayan hecho ante otras instancias, como por ejemplo la Secretaría General de Gobierno o algún legislador, en el caso de requerir gestiones en materia eléctrica.

“Con relación a la ola de calor, hasta ahorita ningún coordinador ha hecho alguna solicitud a la Coordinación Estatal, probablemente los municipios, lo estén tratando a través de otras instancias y no de las coordinaciones municipales”, subrayó.

Corral Torresdey, mencionó que en materia de incendios forestales, la Coordinación Estatal de Protección Civil, ha realizado su parte como integrantes del Comité Estatal del Manejo del Fuego, llevando apoyos a algunos municipios.

Agregó que lo que se lleva de apoyo, son insumos y artículos necesarios para los brigadistas que combaten los incendios forestales.