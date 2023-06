¡En plena ola de calor! Reportan nueve colonias que sólo tienen agua cuatro horas al día

Tras las altas temperaturas y ante el elevado consumo de agua en la ciudad, pobladores de 9 colonias alrededor de la ciudad informaron que mantienen un suministro de 4 horas o menos al día.

De acuerdo a los vecinos de estas colonias, el agua no alcanza para surtir los tinacos, por lo cual no pueden cubrir con sus necesidades básicas de higiene ni hidratación.

La mayor afectacion de acuerdo a un sondeo realizado por El Heraldo de Chihuahua, se concentra en la colonia Dos de Octubre, donde la mayoría refiere que el agua les llega a las 5:00 am y para las 7:00 am ya no hay agua, esta problemática lleva ya al rededor de dos semanas.

"En la colonia dos de octubre llega el agua a las 5am y no hay presión solo un chorrito que no alcanza a llenar los tinacos, yo estoy sola y aun así no me puedo bañar en mi casa, no tengo lavadora y aun así el recibo del agua me llega altísimo" comento la usuaria Ana Cruz.

De igual forma en la colonia Cerro de la Cruz llegaron varios usuarios comentando que solo tienen agua durante las mañanas, exceptuando los días viernes, sábado y domingo donde no hay presión, "Tenemos una hebra de agua, pero todo el día" usuaria Guadalupe Leos.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

En la colonia Campesina, comentaron los usuarios que el agua les llega en dos horarios el primero de 3:00 a 8:00 horas y de nuevo de 15:00 a 20:00 horas sin embargo, la mayor parte del tiempo no tienen presión.

Aun así los vecinos de la Campesina cuentan que si se raciona y recicla el agua correctamente se puede subsistir durante un buen tiempo, por otro lado las familias numerosas han tenido dificultades adicionales en cuestión de higiene, viéndose obligados a lavar ropa con amigos y familiares de otras colonias y reciclando el agua de uso para trastes para el baño.

Por otro lado, hay colonias donde la presión y el agua llegan en un mismo día para lo que resta de la semana no volver más que en hebras de agua, como en la Colonia Valle Dorado, donde solo tienen agua martes y viernes, a pesar de ya haber realizado la denuncia no a acudido ninguna pipa de agua.

"En la colonia Rosario calle 52 y 1/2 entre Justiniani y Zubiran ya tiene semanas que no llega el agua" denuncio la usuaria Saira Soto Santa Cruz, aunque ya se ha denunciado a municipio y a la Junta Municipal de Aguas este problema las pipas de agua no acuden a las colonias, se presume que es debido a la cantidad de colonias que también han hecho su reporte.

Estas son las colonias que han reportado tener de 3 a 4 horas de agua al día:

• División del Norte.

• Valle de San Pedro.

• Valle de la Madrid.

• Diego Lucero.

• Lomas Karike.

• Infonavit Nacional.

• Vistas de Cerro Grande.