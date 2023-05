Narcomenudeo, detrás del 90% de los asesinatos; control de "cristal" el principal detonante

El interés por el control de la distribución de drogas y el consumo excesivo de las mismas, principalmente la droga sintética conocida como “cristal”, ha originado alrededor del 90% de los homicidios en el estado, como en la misma capital, que es uno de los principales factores que siguen generando asesinatos entre bandas delincuenciales e incluso masacres en lugares públicos.

Así lo explicó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, luego de que se dieran a conocer en El Heraldo de Chihuahua los puntos con mayor incidencia de homicidios en la ciudad de Chihuahua, donde atribuye la mayoría de los reportes a estos intereses que mantienen los grupos del crimen organizado.

Estos conflictos armados que están acabando con la vida de consumidores, así como de integrantes de los grupos del crimen organizado, corresponden a las bandas delincuenciales que por varios años han mantenido una disputa por el control de los territorios identificados como Cártel de Juárez y Cártel de Sinaloa, e incluso el último ha mantenido varios conflictos internos, según explicó.

El consumo de drogas, principalmente en jóvenes, está generando una triada de delitos, comentó el titular de la SSPE / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Hay un asunto importante en el tema del narcomenudeo, no es por decirlo yo, es un asunto que surge de las encuestas, hay más consumo de estupefacientes en la capital que en Juárez, proporcionalmente a la población, no es un mercado más grande, pero en proporción hay más consumo en la capital, sobre todo en jóvenes” señaló Gilberto Loya.

Dijo que el consumo de drogas, principalmente en jóvenes, está generando una triada de delitos, por un lado se presenta el narcomenudeo, que está derivando de la mayoría de los homicidios, posteriormente esto también ocasiona los delitos patrimoniales, que llega a afectar a otro sector de la población.

De acuerdo a la estadística criminal que se ha generado dentro de la ciudad de Chihuahua, de 2018 a la fecha, más de 2 mil 100 personas han sido asesinadas en por lo menos 30 colonias de la ciudad, pero estos homicidios, han sido más notorios en algunas colonias ubicadas al norte, sur y oriente de la capital, que se han convertido en puntos estratégicos para cometer este tipo de delitos.

“La incidencia de la capital está relacionado al tema del narcomenudeo y de las drogas sintéticas como el cristal, hasta el momento no hemos visto fentanilo en la calle, es una droga que sigue siendo de trasiego, no descartamos a que pueda quedarse en las calles, pero es algo que no nos convendría a nadie” señaló el secretario de Seguridad.

Gilberto Loya, quien se ha mantenido varios años como encargado de la seguridad en el Municipio de Chihuahua y recientemente como secretario de Seguridad en el Estado, refiere que aunque los homicidios entre integrantes de grupos delincuenciales se siguen presentando en la capital, como en la mayor parte del estado, son el 90% de la estadística los relacionados con estos grupos, y un 10% de asesinatos relacionados con otro tipo de temas y fuera de este contexto.

Dijo que ese 10% de homicidios, se concentra en temas familiares, riñas, sentimentales y de otro tipo social, mientras que casi el total de los homicidios, se concentra en los intereses que rodean a los grupos criminales.

“Existe un estudio, sobre las probabilidades de que a un ciudadano le pase algo en la capital, derivado de la inseguridad, se incrementaba un 535% si estabas vinculado a algo que tenga que ver a la delincuencia organizada, ya sean que sean consumidor, distribuidor, nada más por estar ligado, la ciudad es una ciudad tranquila, pero si no está relacionado con estos grupos” señaló.

Adicciones deben contemplarse como asunto de salud pública

Gilberto Loya consideró que las adicciones, que son uno de los factores principales que generan la inseguridad en el estado, deben contemplarse como asuntos de salud pública, pues aseguró que es una problemática que está afectando a decenas de personas, que sólo se está combatiendo hasta el momento desde la seguridad pública.

“Debemos empezar a preocuparnos un poco más sobre el consumo de las drogas", declaró en entrevista el secretario de Seguridad Pública Estatal / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Se tiene que ir fortaleciendo las áreas del proceso de salud pública, en este país, no existe nada más, que en el discurso, el tema que se vea como un tema de salud pública, pero en el servicio público, las intenciones se demuestran con presupuesto, es decir si no hay presupuesto no hay verdadera atención, me tocó verlo cinco años en el municipio, el 30% del municipio se destinaba para seguridad pública” dijo el secretario de Seguridad.

Comentó que las atenciones de los centros de atención de adicciones, la mayoría son particulares y consideró que es necesario invertir más recurso económico en la salud pública, así como en las redes de apoyo, para evitar que los adictos vuelvan a recaer en el consumo de drogas, por regresar en su entorno al cual ya había sido retirado.

“Debemos empezar a preocuparnos un poco más sobre el consumo de las drogas, porque si no vamos a tener una gran cantidad de muertos por sobredosis, principalmente si se queda el fentanilo, el riesgo es que si pueden consumir la pastilla de fentanilo, pueden perder la vida, imagínate llegar a eso, es el problema que tiene Estados Unidos, esto puede terminar con una economía”.