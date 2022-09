Necesario garantizar la seguridad en las carreteras: Coinciden Amotac y Fiscal

Por redes sociales se emitió una presunta amenaza de un grupo delictivo en contra de conductores de tráiler que transiten por las carreteras de Chihuahua, en donde les advierten que serán agredidos en caso de ir a exceso de velocidad y de mantener conductas ofensivas contra otros guiadores y la sociedad en general.

Por lo anterior, Leonel Méndez, delegado en Chihuahua la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas, expresó que el problema no es la presunta amenaza, sino que es la falta de vigilancia en los tramos carreteros por parte de las autoridades, ya sea del Estado o la Federación.

“No se ven ni en las casetas ni en los tramos carreteros, ni Policía Vial, ni Estatales, ni la guardia Nacional, tal y como se veían antes; no sabemos qué está pasando, pero sí es necesaria su presencia”, explicó.

Añadió que las agresiones por parte de los grupos delictivos en contra de los transportistas, no es algo nuevo y se ha venido dando desde que se desplegó el crimen organizado por todo el territorio nacional.

Hizo énfasis que, con o sin amenazas, los conductores de los camiones deben respetar la Ley de Tránsito y conducir de la mejor manera y con prudencia, por lo que no se necesitan amenazas de nadie para que esto deba darse.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, señaló que no caerán en rumores ni falsos mensajes de ese tipo, pero subrayó que las autoridades trabajan para garantizar la seguridad en las carreteras.

“Yo no me meto en ese tipo de especulaciones porque a todas luces es falso; nosotros (FGE) somos procuración de justicia, no llevamos el tema de vialidad ni de lo que debe llevar la Guardia Nacional, lo que sí les puedo decir es que se deben redoblar los esfuerzos y se debe garantizar la seguridad en las carreteras”, puntualizó.