"Ni una más”: Arranca Marcha por el Día Internacional de la Mujer en Chihuahua capital

En punto de las 16:19 horas salieron de la Glorieta de “Pancho” Villa los diversos contingentes que conforman la marcha por el Día Internacional de la Mujer, en su edición 2024.

“Quisiera ser monumento para que me protejan”, “No más miedo, no más violencia”, “¿Tú qué sabes de miedo? Si no te tocó ser mujer”, “Que sean los vidrios del gobierno, no los cuerpos de las mujeres los que se quiebre”, “¿Por qué se asustan por las que luchan y no por las que mueren?, “Si me creen muy niña para protestar, también estoy muy niña para que me secuestren y maten”, fueron algunas de las leyendas y cuestionamientos que las marchantes plasmaron mediante pancartas.

Mujeres acompañadas de mascotas y mujeres con sus hijos son parte de esta marcha mediante la cual se recuerda la importancia de reconocer la historia de los derechos políticos, sociales, económicos de las mujeres y niñas que siguen luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación.

Al unísono de “Ni una más”, los miles de participantes tomaron la avenida Universidad con rumbo la Plaza Mayor donde se emitirán diferentes posicionamientos.