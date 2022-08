No faltan leyes, faltan inspecciones por parte de la Condusef: Diputada

La diputada local por el distrito X de Ciudad Juárez, María Antonieta Pérez Reyes, explicó que en el caso del funcionamiento de financieras y captadoras de ahorros, como la empresa Aras Business Group, no es un tema en el que haga falta reglamentación jurídica, sino que hace falta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), actúe conforme a sus facultades e inspecciones y visite todas estas empresas que lucran con los ahorros de la gente y los engañan con promesas de altos rendimientos financieros.

En su Artículo 1o, el documento detalla: La inspección se efectuará a través de visitas en las instalaciones de las Instituciones Financieras, las cuales se llevarán a cabo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a petición de la Comisión Nacional, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las normas cuya supervisión se encuentre expresamente conferida a ésta.

La legisladora indicó que desde el Congreso del Estado se puede hacer poco al respecto, aunque ya se modificaron algunas cuestiones en el Código Penal del Estado para garantizar un poco más la no comisión de los delitos; sin embargo, insistió en que “en estos momentos el problema es la falta de presencia de la Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): no es cuestión de legislar sino que se haga el trabajo de prevención y se cumpla con el Reglamento de Supervisión de la CONDUSEF”, explicó la diputada.

Agregó que el documento en mención, faculta a la CNBV, en el Artículo 4o: a ajustar su programa anual de visitas de inspección, al programa anual que para los mismos efectos elabore la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para lo cual, celebrarán los convenios necesarios para coordinar la práctica y la remisión de los resultados de las mismas. En caso de ser necesaria la práctica de visitas especiales de inspección, la Comisión Nacional, solicitará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores apoyo para llevar a cabo la práctica de las mismas, en términos del Reglamento de Supervisión de esta última.

Es por lo anterior, que la tarea de visitar e inspeccionar las empresas financieras el objeto es que las inspecciones se visiten en las instalaciones y cuando se tiene que salir que se llevará a cabo por la Comisión Bancaria y si ésta entidad no monitorea y no sale a la calle nunca va a pedir a la Condusef que se haga la inspección necesaria para detectar empresas fraudulentas y engañosas.

“Es necesario que salgan a revisar por entidad y por ciudad lugares que ofrezcan captación de inversión; tienen que salir a inspeccionar a las entidades financieras para mantenerlas vigiladas, así como para prevenir y corregir todo lo que tenga que ver con el ahorro público de los usuarios”, explicó la legisladora.

Finalmente, dijo que la Condusef sólo recibe denuncias, pero aún así les falta el respeto a las personas afectadas y les dice que creen en promesas irreales; pero el asunto aquí es que no están haciendo su trabajo y por más que modifiquemos las leyes si ellos no hacen su trabajo en estricto apego a su responsabilidad legal, vamos a seguir con este problema de defraudadores que se publicitan como la gran maravilla y la gente va a seguir cayendo si no se les tiene en estricta vigilancia.

“Sí tienen material en el reglamento de dónde facultarse para hacer las inspecciones, lo que pasa es que es una evasión de responsabilidad; yo tuve oportunidad de hablar con la Directora nacional de visitas de inspección de la CNBV y le reclamé el por qué Aras trabajó por cinco años sin permisos y me contestó solamente que para ello hay 18 inspectores en todo el país… entonces, no hay personal y si no se realizan las inspecciones, no se va a saber cuando hay algo fuera de orden”, expresó.