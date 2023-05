¿No hay 10 de mayo para ellas? Maternidad invisible, una de brazos vacíos

En el marco de la celebración por el Día de las Madres, fecha que se conmemora en diversos países a fin de reconocer la figura maternal, es preciso mencionar a un sector importante de la población que vive de manera particular este y todos los días, pues, muchas incluso desde antes del nacimiento de sus hijos, tuvieron que maternar a la muerte.

Al ser las muertes gestacionales, perinatales y neonatales un tema tabú, la maternidad en general, así como esta celebración, es igualmente invisibilizada por la sociedad dejando fuera de esta fecha a todas aquellas mujeres cuyos hijos murieron en el vientre, durante el parto o a los pocos días de haber nacido.

Pese a que no se cuenta con cifras exactas, se maneja que, al menos una de cada cuatro mujeres son las que viven la muerte de sus hijos a temprana edad, lo cual genera confusión en la sociedad ya que, al no ser tangible, invalidan su maternidad por no tener a sus hijos en brazos.

Algunas de las madres que han pasado por la muerte de sus hijos han establecido otros días como el Día de la Madre en Duelo con el objetivo de alzar la voz y dar a conocer esta forma de maternar; empero, ven igualmente menester que, al menos en México y los países que coinciden con esta fecha, el 10 de mayo se reconozca a quienes tienen los brazos vacíos.

Conscientes de que no siempre, especialmente en los primeros años, se tienen ánimos de festejar, es que diversas grupos y asociaciones con padres que atraviesan por esta situación explican que la maternidad y paternidad no es algo reversible, ni que se dé únicamente cuando los hijos están vivos.

Detallan que, cuando los hijos mueren en una edad más avanzada no se discrimina a las madres en las celebraciones ni se les retira ese título, por lo que explican que, aunque la familia no haya conocido a esa persona, no debe cuestionarse su existencia ni la validez de la maternidad/paternidad.

De igual manera, señalan que esa exclusión muestra la manera en la que tienen que vivir el propio proceso de duelo, el cual es invisibilizado, así como las necesidades que se tienen referente a este tema como los permisos por maternidad, la cuestión de la lactancia materna, el acompañamiento psicológico, información precisa, entre otras.

Foto ilustrativa: Pexels

Por tal motivo, año con año se enfocan en promover diversas acciones con las que pretenden concientizar a la sociedad, pues aseguran únicamente de esa manera se logrará romper con el tabú respecto a este tema, razón por la cual llaman a reconocer a las mujeres de las que se tiene conocimiento que han sufrido la muerte de alguno o varios hijos, especialmente, las que no cuentan con otros vivos, pues son las que mayormente resienten el rechazo y la eliminación del título de madres.