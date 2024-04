No puede seguir el narcoestado que maneja el gobierno de Morena: Alex Domínguez

La falta de interés por combatir a los grupos criminales y la simulación del Gobierno Federal que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no pueden seguir, pues aterrorizan a la población, provoca múltiples crímenes de alto impacto y es el caldo de cultivo para el descontrol en todos los sectores de la sociedad.

Así lo manifestó el candidato a diputado federal Alejandro Domínguez, quien ratificó que al llegar a la Cámara de Diputados presentará propuestas para endurecer el código penal con medidas determinante como la Ley 100.

Hizo énfasis en que esas propuestas en materia de seguridad, cuentan con el respaldo de la ciudadanía en las colonias, foros y en los diversos sectores en donde ha sido expuesta.

“Vamos con todo contra los grupos criminales, vamos a presentar propuestas claras, precisas; cien años de cárcel al que trafique, venda o fabrique fentanilo y cristal, porque no podemos seguir permitiendo que envenenen a las familias chihuahuenses y cometan actos de inseguridad y robo. Con todo en contra del narco estado que encabeza Morena”, subrayó.

El candidato abanderado por la coalición Fuerza y Corazón Por México, comentó que, durante sus recorridos por las diversas colonias del Distrito 08, los ciudadanos coinciden en una demanda constante en materia de inseguridad y los robos.

“Ya basta tenemos que trabajar duro, la estrategia de abrazos no balazos del Presidente, no funciona, el narcoestado que maneja el presidente de Morena, no puede seguir en territorio nacional”, comentó Alejandro Domínguez.