No regresan las fotomultas a Chihuahua, eso es un hecho: Carla Rivas

“No vamos con las fotomultas, no regresan las fotomultas, eso es un hecho”, fue lo manifestado por la diputada Carla Rivas Martínez, quien aclaró que dentro de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial no se contempla el retorno de este ejercicio, la cual fue contemplada como una medida para regular el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos.

Considerando las últimas adecuaciones en torno a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, se dio a conocer que las fotomultas regresarían, por lo que la presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, que es la que está analizado esta cuestión, salió a desmentir esos dichos.

En el Artículo 107 de dicha ley que está en análisis dentro del Congreso del Estado, se establece que “las autoridades estatales y municipales establecerán en su normativa aplicable las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las medidas establecidas en el presente artículo. Para ello se deben usar todos los elementos tecnológicos necesarios para la vigilancia de la ley como medio auxiliar para verificar la adecuada operación vehicular, el uso de la vía y la prevención de siniestros y sanciones administrativas”.

Empero, Rivas Martínez recalcó que eso es algo que se establece desde la Ley General, por lo que las entidades se ven obligadas a homologar sus normas; empero, lo que intentaron hacer aquí es que las disposiciones quedaran regularizadas, pero lo modificaron para que no se empleen como fotomultas.

Por el contrario, lo que involucran dentro de las medidas tecnológicas son las cámaras de solapa y los semáforos, pero dejó en claro a la ciudadanía que no deben preocuparse por ese tema.

Agregó que en esta misma ley se contemplan mecanismos de concientización para la ciudadanía a fin de que respeten las normativas y, por medio de la prevención, se puedan evitar y reducir los índices que se tienen de accidentes viales, los cuales siguen cobrando vidas en la entidad.

“Podemos tener una ley perfecta, pero si nosotros los ciudadanos no la aplicamos, no va a servir de nada, es un tema de concientización, porque esto es un tema preventivo, no recaudatorio. Esta ley está hecha a manera de prevención y concientización, no recaudatoria”, precisó la legisladora.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, reafirmó esta información dejando en claro que esto es una adecuación que se debe efectuar dado que viene desde la ley federal, pero se comprometió a dejar establecido todo para evitar que se pueda dar paso a la aplicación de esta práctica.

Cabe mencionar que, dado que les hicieron llegar unas propuestas por parte de la sociedad civil, se tomarán en cuenta y se incluirán en la ley. A pesar de ello, se mantienen firmes en poder sacar esta ley en los próximos días.