"No sabemos por qué no hay ficha roja contra directivo de Aras": diputada Pérez

La diputada María Antonieta Pérez Reyes, dio a conocer que el Fiscal General del Estado informó que ya se emitió la ficha roja en contra del directivo de la financiera, Armando Gutiérrez Rosas, pero que nadie la encuentra en los portales de la Interpol, lo que se convierte en una situación de confusión en los defraudados.

“La verdad es que no sabemos que pasa del porque no hay ficha roja, se ha informado por parte del Fiscal Estatal que la FGR no la solicitado, que la Interpol la tiene detenida, motivo por el cual solicitan reuniones para que se les informe que es lo que sucede, y al no recibirlos, es que toman este tipo de acciones”, explicó la legisladora.

Además agregó Pérez Reyes que existe inconformidad en los ciudadanos defraudados por el Grupo Aras, debido a que se han judicializado solo 15 expedientes, motivo por el cual acudieron a Palacio de Gobierno, y tras no ser atendidos es que cerraron en pasados días, algunas de las principales vialidades del centro de la ciudad.

Indicó que por el momento las reuniones semanales se encuentran suspendidas, debido a que según lo dicho por las autoridades, no se puede brindar mucha información para no afectar el debido proceso.

“Yo estoy en contacto con el Fiscal zona centro, Carlos Mario Jiménez cuando existe una duda en particular, sin embargo tras tomarse la decisión de suspender las reuniones semanales en Congreso, la información ya no ha fluido, lo que genera incertidumbre en los afectados”, detalló la diputada local por Morena.