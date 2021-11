No se puede obligar a los docentes a vacunarse: Oscar Avitia

El diputado Oscar Avitia, quien preside la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, dio a conocer que no se puede obligar a una persona a introducir sustancias externas en su cuerpo, incluso destacó que el principal motivo por el que algunos docentes no tienen las vacunas, son por cuestiones médicas y por creencias religiosas.

Lo anterior tras el anuncio del secretario de Educación, Javier González Mocken, quien manifestó que los profesores que no se hubieran vacunado contra el Covid-19, serían destituidos de sus cargos.

Por lo anterior, el morenista presentó una iniciativa para exhortar al titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Javier González Mocken, para que se respeten los derechos de los Trabajadores de la Educación y se garanticen en los centros escolares las medidas de prevención de contagio del virus.

“Se pretende imponer este requisito de forma exclusiva a los trabajadores de la Educación cuando ni siquiera a los trabajadores del sector Salud, que están expuestos al máximo riesgo de contagio, se les exige un certificado de vacunación o algún otro documento para poder conservar su empleo”, manifestó el diputado.

Resaltó que más del 90 por ciento de los docentes se encuentran en las aulas comprometidos con la educación y con la formación de los niños y adolescentes chihuahuenses, asimismo comentó que el resto de los docentes que no se han vacunado no están asistiendo de manera presencial a impartir clase, sin embargo, no significa que han abandonado sus obligaciones sino que lo han estado haciendo a distancia por indicaciones de la propia autoridad educativa.

Agregó que son varios los docentes que se han acercado a él en su carácter de diputado, para solicitar apoyo y la intervención del Legislativo, para que se les garanticen sus derechos laborales y evitar que vayan a ser sancionados, tal y como lo anunció el funcionario estatal González Mocken.

Por su parte Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló que desde el Congreso del Estado, se defenderá el derecho del gremio magisterial, asimismo exhortó al Gobierno Federal, para que aplique a los profesores vacunas que estén reconocidas por los estándares internacionales, lo que no fue el caso de la vacuna Canssino, la cual se aplicó a los maestros.

El emecista mencionó que emprenderán la batalla jurídica para defender los derechos laborales del personal docente afectado por las decisiones del secretario.

“Estaremos siempre con aquellos que no tienen poder político; donde quiera que se genere una injusticia no nos callaremos, estamos de lado de los que hasta la nada se les busca quitar; reprobamos las palabras establecidas por el secretario de Educación y Deporte, quiero decirle a cada docente, desde las barrancas de Dolores en Guadalupe y Calvo, hasta el desierto de Manuel Benavides o nuestra Heroica Ciudad Juárez que estamos de su lado”, apuntó