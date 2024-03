No se trata de fugas, desaparición de menores de albergues en Chihuahua

Tras las constantes salidas no autorizadas de menores en los Centros de Asistencia Social (CAS) dentro del Estado de Chihuahua, Omar Velázquez Ortega, procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal informó que, en la mayoría de los casos, estas salidas son con el propósito de reunirse con sus familiares, de acuerdo con los casos que han detectado en los últimos eventos.

Indicó que, ante cualquier salida no autorizada, los centros de asistencia social dan aviso a la Fiscalía General del Estado, ante el desconocimiento de su paradero y por el riesgo que puedan correr al estar fuera de estos centros, por lo cual se lanza una pesquisa para su pronta localización.

Asimismo, Velázquez comentó que los CAS tienen la encomienda de resguardar a los menores, lo que significa que dentro de los albergues no se les priva de su libertad, sino que tienen la posibilidad de entrar y salir cuando gusten, por lo que, cuando se van no se considera fuga sino una salida no autorizada.

Menores desaparecidas de un CAS en Chihuahua / Foto: Cortesía / FGE

“Es más común que los adolescentes sean los que salgan de los centros, porque ya tienen más experiencia andando en la calle y saben cómo moverse”, comentó el procurador, señalando que una de las razones de las pesquisas es porque no se sabe si se encuentran en una situación segura o no.

Asimismo, indicó que, con los casos del presente año, se ha detectado que el motivo principal por el que los adolescentes son los que más realizan estas salidas no autorizadas de los centros, es para volver a su núcleo familiar, “aun y cuando viven en entorno complicados y difíciles, ellos desean regresar con sus familias”, expresó Velázquez Ortega.

Cada vez que se detecta la ausencia de una niña, niño o adolescente en las instalaciones, se sigue una orden de comando, iniciando con los responsables del CAS, quienes realizan un reporte a la procuraduría y después a la fiscalía, donde se elabora la pesquisa y se emite a todos los medios de comunicación para su pronta localización.

Esto se debe a que no todos los jóvenes que salen de los centros encuentran a sus familias y los responsables de los Centros no cuentan con la información de saber si el menor se encuentra en buenas o malas condiciones.

Además, Velázquez comentó que la mayoría de estos regresan a los CAS debido a que en estos encuentran personas que se preocupan por su bienestar, teniendo una cama para dormir y comida, en que la mayoría de los casos, no se lo encuentran en sus núcleos familiares.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En un periodo de enero al lunes 25 de marzo del presente año, la Procuraduría y el DIF Estatal registraron un total de 35 salidas no autorizadas en los diferentes Centros de Asistencia Social de niñas, niños y adolescentes en Chihuahua.

Asimismo, comentó Velázquez que este no es un caso que solo ocurra ni en la ciudad ni el estado únicamente, sino que, es una problemática que se encuentra presente a nivel nacional, a todo lo largo y ancho del país se reportan diariamente salidas no autorizadas de CAS y albergues para niños, niñas y adolescentes.

Velázquez Ortega mencionó que se trabaja constantemente para mejorar la situación en estos centros y que los menores se encuentren en una situación agradable y amena, mientras esperan a que su situación jurídica con su familia se estabilice.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además, se busca que los casos de cada niña, niño y adolescente se manejen de forma rápida para que no tengan que pasar demasiado tiempo en los centros, y que puedan volver a un hogar donde se sientan seguros y felices.