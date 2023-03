"No soy responsable de la muerte de Ximena", asegura expareja de la madre

César Borunda, quien fue señalado por su expareja Concepción Silva de haber golpeado a Ximena Silva, de 21 años, horas antes de fallecer, rechazó haberla agredido y en cambio dijo que las apoyó.

Aun cuando sobre el deceso de la joven que se registró el miércoles pasado en un hotel de la zona Centro de la capital la Fiscalía no lo ha categorizado como homicidio, Borunda dijo no temer a enfrentar a la justicia.

Tras la muerte de Ximena, su madre Concepción Silva declaró que ella estaba en un mal estado de salud, por padecer sida y otras enfermedades venéreas que contrajo al ser prostituida y consumir drogas, por lo cual cuando su expareja le dio una cachetada, estaba tan débil que cayó al piso y se golpeó en la cabeza, ella la llevó al hospital y poco después falleció.

En la necropsia, según la Fiscalía, la víctima presentaba golpes múltiples, algunos antiguos y otros recientes, pero en principio la causa de muerte se manejó como edema agudo pulmonar no cardiogénico, así como intoxicación aguda por uso de alguna sustancia cuyo examen toxicológico está pendiente para determinar de cuál se trata.

“Ella (Ximena) se caía siempre, sus huesos ya no le respondían. La señora Concepción le inyectaba 60 de insulina a cada rato”, aseguró tras afirmar que la joven padecía también de diabetes.

César Borunda, quien acudió a esta casa editora para dar su versión sobre lo ocurrido en el caso de Ximena, que desde enero investigaba la Fiscalía de la Mujer como posible red de trata de menores y jóvenes en el Centro de la ciudad de Chihuahua, él lo refutó.

“Ximena no fue trata de blancas, son puras mentiras, ella estaba por su voluntad en la calle 12 con el señor Santiago (alias el Cholo) y la señora Guadalupe y con Socorro; ella andaba robándose niñas con ellos para prostituirlas, drogándose”.

Borunda, quien dijo que estuvo en las fuerzas castrenses y actualmente se dedica a la construcción como albañilería, revirtió las acusaciones contra su expareja y su familia, a quienes según él responsabiliza de que algo le pase a él y dijo que se presentaría en la Fiscalía Zona Centro.

“No me voy a esconder –puntualizó— porque no le hice nada, sin embargo, la mantuve dos meses y medio conmigo, nunca le faltó nada… Tengo a toda mi colonia –la de Desarrollo Urbano— de testigos que donde a Ximena apenas la tocabas, gritaba: Auxilio, me tienen secuestrada, mi mamá me quiere vender”.

Desde enero pasado se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) atrajo el caso de Ximena y se abrieron tres carpetas de investigación. A la fecha, sin embargo, no se ha encontrado información consistente sobre la existencia de la presunta red de trata de mujeres en el Centro de Chihuahua, según se dio a conocer.