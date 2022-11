No tengan consideración por el exfiscal Francisco G.A: Víctima de presunta tortura

El ex Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, uno de los detenidos que denunció la tortura que le realizaron para armar los Expedientes X, pidió que no tengan consideración del exfiscal Francisco G.A. como no la tuvo con decenas de defendidos y sus familias.

"No, que no lloren su situación, ni la forma aparatosa que lo detuvieron frente a su familia, lo mismo hicieron con nosotros, ni el fallecimiento de su padre. El que a hierro mata, a hierro muere. Karma, simplemente es el karma" fue el mensaje que compartió el ex funcionario que denunció la tortura por parte de la Fiscalía General del Estado, quien lo capturó e inició 13 causas penales.

El exfuncionario público, compartió que, no les importó la familia, ni el debido proceso, pues asegura que también familiares de los perseguidos por él, fallecieron por el impacto de la detención y la exhibición mediática.

A los pocos meses de su detención falleció su suegro, Don Rito Gámez Maynez, agobiado por su situación. De igual modo, falleció la mamá de Cristopher James Barousse y recordó que no se debe olvidar la muerte de Lázaro Lopez, por negligencia médica, de la cual ya hay denuncias penales.

Dijo que la defensa de Francisco Paquito, y otros personajes como el de Lucha Castro y Javier Corral, exigen su liberación o que no se le dicte prisión preventiva, ya que da clases y dicen que tiene arraigo domiciliario, pero pidió que se respete el debido proceso y los derechos humanos.

"¿Que ironías de la vida, no? Cuando fue el propio paquito que le ordenó a sus MP solicitar la prisión preventiva arbitraria, sin tocarse el corazón, en contra de exfuncionarios y particulares de los expedientes “X” y, en contubernio con jueces de consigna, nos condenaron a una sentencia anticipada, pasando más de 4 años en prisión, cuando apenas el tiene dos noches ahí ya no aguanta más" argumento el ex funcionario.

Consideró que el karma, no es sinónimo de venganza, que el karma es el equilibrio cósmico, la ley de causa y efecto. Todo lo que va vuelve y que es sinónimo de justicia que sufrieron muchas personas en su momento y que ahora le toca pasar al resto de los involucrados.

"Paquito apenas si tiene dos noches y ya no aguanta más, se está quejando que la celda está incómoda, no tiene agua caliente, aire acondicionado, calefacción, almohada, cobijas, espejo, colchón, hay ratas, cucarachas y unos olores intensos, raros, que parecen a no sé qué" compartió.

Dijo que no hay televisión para ver el mundial de fútbol, que la comida es horrible, casi incomible, los internos le llaman “cacharra”, el servicio médico es a cargo de pasantes de medicina y los medicamentos son pocos y escasos. El hospital es insuficiente y mal equipado.

Recuerda que el agua la cortan 12 horas, por lo que los olores del excusado son insoportables y al consumir los alimentos te dan ganas de vomitar… hasta que te acostumbras.

"Por cama, es una base de cemento, a la que se le conoce como “búnker”, que lastima la espalda y los hombros, no pocos tuvimos que recibir terapia física de rehabilitación. El frío es francamente insoportable, entra por ventanas cubiertas por hules, el verano es igual de extremo, las celdas son de 3 x 2 metros. Si tienes “suerte”, no compartes la celda con nadie, cuando en los más de los casos, ahí “viven” 2, 3, 4 y hasta 5 personas más. Algunos, deben dormir sentados en el piso por el hacinamiento qué hay y, para simular y engañar, los mueven de lugar cuando hay certificaciones o visitas de los de Derechos Humanos" agregó.

Recuerda que en las celdas contiguas, por compañeros, hay parricidas, matricidas, violadores, secuestradores, sicarios, extorsionadores, asaltantes, vendedores de droga y también muchos, muchos chivos expiatorios.