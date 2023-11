Nos necesitamos entre todas; llama Andrea Chávez a unidad entre aspirantes al Senado

La diputada federal por Morena, Andrea Chávez, hizo un llamado a la unidad, hermandad, sororidad y solidaridad a sus compañeras legisladoras que, al igual que ella, aspiran al Senado de la República, pues aseveró que se necesitan entre todas para fortalecer y continuar con la Cuarta Transformación.

Esto, luego de las declaraciones emitidas por la diputada local, Rosana Díaz, quien dijo tener mayor ventaja sobre sus demás compañeras toda vez que ella es la única que fue electa para su cargo actual por representación popular y no proporcional como el resto de las aspirantes.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

En ese sentido, Chávez Treviño precisó que por su parte nunca se escuchará expresarse mal de ninguna de sus colegas, toda vez que no se puede hablar de una labor para erradicar la violencia señalando incluso a sus propias compañeras de partido.

“En el caso de que yo sea seleccionada por el pueblo chihuahuense para encabezar la candidatura, las voy a necesitar a ellas también que son compañeras muy valiosas”, externó recordando que en 2021 la división interna influyó para no ganar las elecciones, por lo que insistió en mantenerse unidas.

Por lo anterior, dejó claro que, por su parte, no pretende ser incongruente entre sus dichos y sus acciones, razón por la cual no piensa llegar a ninguna posición intentando pisar a sus demás compañeras, por lo que agregó que el enemigo está afuera y no dentro del partido.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En cuanto al proceso interno como tal, comentó que ninguno de los aspirantes conoce las fechas para el levantamiento de las encuestas, pues dijo la secrecía es un elemento indispensable para no intentar influir en la voluntad del pueblo a encuestar ni desviar su decisión, desconocen igualmente el día en el que se informarán los resultados, pero aseguró que “no pasa de este año”.

Consideró que sí hay piso parejo dado que el pueblo chihuahuense está muy despierto y conoce bien quiénes hicieron debidamente su trabajo, quienes anduvieron en calle en sus respectivos distritos y quiénes se aparecieron en el proceso electoral.

En ese tenor, reiteró que el pueblo chihuahuense es quien les garantiza el piso parejo, lo cual dijo es el único que le interesa; empero, de acuerdo con diferentes casas encuestadoras, la ponen a ella a la cabeza.