Nosotros sí vamos a hacer el Relleno Sanitario; Miguel La Torre señala corrupción en Mápula

El candidato a la presidencia municipal de Chihuahua por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua, Miguel La Torre Sáenz, aseguró que “nosotros sí vamos a hacer el Relleno Sanitario” e incluso subrayó que la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum colaborará en el proyecto a fin de hacerle justicia a los colonos que durante décadas se han visto afectados.

Y es que el candidato a la alcaldía de la capital del Estado recordó la corrupción ejercida por la actual administración en el terreno de Mapula, pues recordó que apartaron el terreno para luego comprarlo sin tener los estudios necesarios que constataran que era el idóneo para la obra planteada.

Demostró que incluso los estudios que se realizaron al terreno fueron solicitados por el particular que eran entonces el dueño del terreno y no por la presidencia municipal, lo cual demuestra la corrupción que ensombreció este proyecto que es urgente concretar por la “priandilla inmobiliaria”.

Aunado a ello, comentó que en los primeros días de su campaña ha podido precisar que los primeros reclamos que tiene la ciudadanía, además de la corrupción, es la inseguridad y la falta de servicios básicos, motivo por el cual se enfocará en esas tres áreas durante su administración a fin de darle la justicia social que se merecen los chihuahuenses.

En estos primeros días de su campaña ha tenido la oportunidad de recorrer algunas colonias como la UP, Robinson, Quintas Carolinas, Lealtad, Centro, Diego Lucero, Jardines de Oriente, Vistas Cerro Grande, entre otras en donde ha tenido la oportunidad de dialogar con los comerciantes que se instalan en los tianguis más importantes de la ciudad a fin de escuchar las necesidades de la población.

En compañía de su suplente, Karina Juárez, el candidato reiteró que una de las primeras acciones que emprenderá una vez que asuma la alcaldía será aumentar el sueldo a los policías municipales a fin de dignificar su labor erradicando la burocracia que dijo se ha hecho cada vez más grande, lo cual replica en el servicio que los agentes ofrecen.

Es por ello que además del aumento al salario, propone regresar los bonos y las prestaciones que se tenían anteriormente, pues destacó la urgencia que se tiene de atender esta problemática que “es unánime” en las peticiones externadas por la ciudadanía.

Ante la falta de servicios básicos que se tiene en varias colonias, el ahora morenista propone que, aquellas zonas en las que no se cuenta con todo lo indispensable para poder vivir dignamente, se les exentará del pago del predial hasta en tanto no sean atendidas las necesidades, pues destacó que no se puede seguir teniendo dos tipos de ciudad totalmente diferente.

Por otra parte, ante la negativa de la gobernadora, María Eugenia Campos, a firmar el convenio para el apoyo a las personas con discapacidad mayores de 29 años, propone que, una vez que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de la República y él la municipal, firmará este convenio de manera local a fin beneficiar a este sector en Chihuahua.

“Nuestra campaña es de propuesta, vamos a denunciar hechos de corrupción, pero nuestra campaña es de propuesta, de altura y siempre va a ser de decirle a la gente por qué si voten por Morena, por el PT, por Miguel La Torre antes de decir por qué no voten por los demás”, subrayó respecto a los ataques que se espera durante la campaña.