"Nuevos libros de texto, una guía para detonar saberes" especialista en educación

La resistencia que muestra la derecha contra los libros de texto gratuito parte del desconocimiento, afirmó la doctora en Educación Romelia Hinojosa Luján, quien participó en la primera fase de producción de contenidos.

“A los grupos conservadores les saca comezón la perspectiva de género, las imágenes , textos y contenidos relacionados con la diversidad sexual, que durante mucho tiempo ha sido soslayado, existiendo las personas y teniendo derechos”, comentó la doctora quien cuenta con especialidades en Políticas Públicas para la Igualdad y en Estudios de Género en Educación.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua mencionó que desde la reforma al Artículo Tercero y a la Ley General de Educación en 2019 se anunció el cambio en los planes y programas de estudio para esta administración federal, que se trazaba como educación inclusiva y con perspectiva de género, obviamente laica, científica y todos los adjetivos que se enlistas en el Artículo Tercero.

Estos nuevos libros de texto son una guía para detonar los saberes de las niñas, niños y adolescentes, para que adquieran el conocimiento necesario, que les ayude a transitar en la vida.

Se les acaba el negocio

La Dirección General de Materiales Educativos cambió la estrategia de generación de libros, ya que tradicionalmente mientras estuvo a cargo Elisa Bonilla se hacían negociaciones con grandes editoriales como es Santillana y Fernández Editores por mencionar algunos para el nivel de secundaria, quienes realizaban el tiraje de los libros de texto, lo que significaba un negocio bastante jugoso.

Por otro lado se negociaba con instituciones como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzado del IPN (Cinvestav) y la Universidad Nacional Autónoma de México para que los integrantes de esas comunidades para el diseño de libros a cambio de un pago.

Ese negocio también se acabó, por lo que varios investigadores de esos centros se han posicionado en contra. Entre ellos Alma Maldonado y Germán Álvarez.

Docentes como protagonistas de estas planeaciones

Ahora bajo la perspectiva de la Nueva Escuela Mexicana se quiere posicionar al docente como un actor protagónico del hecho educativo, es decir, que no sean simples técnicos ejecutores de un programa pensado desde un escritorio y el maestro nada lo aplique, ahora se le dota al docente de autonomía, se convierten en intelectuales.

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) agrupa las materias en campos formativos y los docentes cuentan con programas sintéticos, donde cuentan con productos para el desarrollo de aprendizaje para cada grado, antes llamados aprendizajes esperados. Ahora se trata de respetar el desarrollo de niñas y niños, donde todo es un proceso.

Cada colectivo en las escuelas tuvieron el tiempo en los Consejos Técnicos de analizar el programa sintético para discernir si eran adecuados para las características de su entorno y construir el programa analítico.

Romelia Hinojosa Luján además es maestra de Educación Primaria por la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua y cuenta con una Maestría en Educación y Práctica Docente por la Universidad Pedagógica Nacional, por lo que ejemplifica que si un ejercicio que se marca para medir x cosa no se adecua a la comunidad se busca como adecuarlo. El programa analítico lo construye cada escuela para ponerse de acuerdo para ver que se trabaja en la escuela con base a la propuesta federal, todo ello tomando en cuenta el contexto, la pertinencia, las necesidades de las niñas y los niños, y el desarrollo.

“Aquí está lo maravilloso porque está situado el aprendizaje y no se decide desde un escritorio, sino los colectivos docentes deciden”.

Bajo la premisa de que cada escuela contará con programas analíticos diferentes se diseñaron los libros de texto gratuitos, “Toda la vida hemos hecho las cosas igual y queremos resultados diferentes, entonces aquí partimos de que hacemos las cosas diferentes para que salgan resultados diferentes”.

Nuevo enfoque educativo

Los libros de texto para el ciclo 2023-2024 no tienen la misma lógica de antaño, no están secuenciados, ni tampoco se podrán tomar como una biblia para decir: “hagan de la página 32 a la 40”, pues no cumplen con el nuevo enfoque para la educación, se trata de guías sobre cosas que pueden ser útiles para apoyar al profesorado en cada uno de los ejes articuladores y campos formativos.

En el campo formativo de Saberes y pensamiento científico se engloba español, lengua originaria, el arte como lenguaje y lengua de señas mexicana. Es muy parecido al de lectura.

Para cada grado existen libros como proyectos de aula, proyectos de escuela y proyectos de comunidad. Por ejemplo, si el alumno tiene que identificar objetos pesados en el libro de Proyectos Comunitarios de segundo grado, hay un proyecto que se llama como cargar objetos pesados. Entonces como maestro hay que revisarlos y definir si se pueden usar en el contexto, pero también el docente puede innovar e implementar un mejor proyecto al planteado.

Siempre hay resistencia al cambio

Las adecuaciones a los libros y las reformas educativas siempre han tenido oposición, desde 1961 cuando se entregaron los primeros libros de la Patria, durante el régimen presidencial de Adolfo López Mateos, bajo el argumento de tener contenidos comunistas.

De acuerdo al artículo del historiador Jesús Ávila Ávila, entre los principales opositores estaba la Unión Nacional de Padres de Familia, quienes aseguraban que esos libros los convertirían en “adoradores del materialismo comunista”. Se recuerda también como Jaime Torres Bodet siendo secretario de Educación intervino contra los censores de los libros que recibían los niños bajo el principio de gratuidad.

Una nueva resistencia surgió en 1970 cuando se incorporó la educación sexual; en el 2008 cuando se trabajó bajo un enfoque más constructivista; en el 2023 con la Nueva Escuela Mexicana.

La doctora señaló que la resistencia que se vive hoy día es porque el grupo conservador se siente amenazado, desplazado, pero llama la atención que ahora el movimiento está impulsado de manera mediática por ciertos medios de comunicación y por quienes tienen el poder económico.

“Vemos una campaña para instalar el miedo y el terror en las personas, diciendo una serie de sandeces y de falsedades, pues que no se sostienen cuando uno comienza a revisar los libros”.

El proyecto para la producción de los libros de texto inició con una convocatoria pública que lanzó la SEP y en Chihuahua replicó la SEyD, las secciones sindicales 8 y 42 del SNTE, las redes sociales, televisión y radio.

Se inscribió quien quiso participar en la elaboración de los libros de texto, luego fue un proceso de bastante trabajo, eran jornadas pesadas con talleres de actualización y capacitación. Se realizó el diseño y edición colaborativa para retroalimentación. Se realizó con supervisión de investigadores de la UNAM y UPN Ajusco.

“Ahora si fue una construcción colectiva donde participaron muchas personas y la intención es descarrilar un proyecto”.

En Chihuahua, se realizaron dos foros en Ciudad Juárez, donde la actual Secretaria de Educación, Sandra Elena Gutiérrez participó como directora de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, quienes en ese entonces tuvieron la oportunidad de hacer una propuesta.

En cambio, las críticas y las mentiras sobre su contenido son recurrentes, desde que cuentan con contenido ideológicos y comunistas hasta una educación sexual exagerada.

Contenidos de diversidad sexual escandaliza a grupos conservadores

“A los grupos conservadores les saca comezón la perspectiva de género, las imágenes , textos y contenidos relacionados con la diversidad sexual, que durante mucho tiempo ha sido soslayado, existiendo las personas y teniendo derechos”.

La doctora mencionó que la mayoría de las niñas y los niños desde los 3 años, tiene muy clara su identidad de género y su orientación sexual, por lo que hay que pensar en las niñas y los niños que no caben en la heteronormatividad, que tienen sexo afectivamente otra forma de ver el mundo la vida.

“Durante todo el preescolar, la primaria y toda la secundaria, ellos, ellas y elles, no ven ningún dibujo ninguna representatividad, entonces se sienten extraterrestres no saben que su identidad es correcta, es normal que a nadie le hace daño, sin embargo en ellos es un detonante de violencia”.

La doctora Romelía señaló que la incidencia de suicidios es alta en adolescentes LBGTi, la violencia hacia las personas trans, se debe a que no se ha aprendido a reconocerlos y respetar sus derechos.

Los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana implica un pensamiento crítico

Libros de texto gratuitos para "todxs"

Los nuevos libros de texto gratuito cuentan con dibujos y fotografías muy explícitas, con ejercicios para incentivar la creatividad y el análisis, además de educación sexual acorde a las edades.

La presentación de los libros enfatiza que: “El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por docenas de maestras, maestros, ilustradoras e ilustradores de todo el país. Sus experiencias de vida y su profesionalismo se unieron con el anhelo de que en México se ofrezca una educación con equidad y excelencia, para que todxs aprendan sin importar su origen, su género, su preferencia sexual o su clase social. Es decir, una educación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto, el cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente.

Desde el libro de tercer grado denominado Nuestros Saberes empiezan a conocer el sistema reproductor humano, cuando antes se comenzaba en quinto grado, lo que causa un poco de temor y se afirma que los están adelantando e hipersexualizando, sin embargo señaló la especialista que la pubertad se está adelantando, hay niñas de cuarto grado que empiezan a menstruar y por ello es necesario brindarles información integral en sexualidad.

De la misma manera abordan la prevención del abuso, un delito que va en aumento y que generalmente el agresor es un familiar.

En cuanto a matemáticas, se observa que en cada grado está matemáticas, solo que cambió la forma de aprender y enseñar, no se trata de que hagan planas enteras y mil mecanizaciones, se trata de matemáticas funcionales como herramientas para la vida para que aprendan a solucionar problemas.

Además cuentan con códigos QR para una mayor explicación, que incluso remiten a ediciones anteriores de los Libros de la SEP.

Ahora solo falta esperar que la resistencia ceda y permita que los docentes y sus comunidades pongan en práctica sus saberes con la intención de mejorar la educación en el país, pues mucho dependerá de los actores protagónicos: maestros, alumnos y padres de familia.

