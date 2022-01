Ofertan pruebas para detectar Covid-19 por internet

A través de redes sociales se ofertan distintos tipos de pruebas que aseguran detectar el Covid-19, pese a que las personas no acuden a ningún establecimiento a adquirirlas o a que se les practique, por lo que autoridades sanitarias alertan por estos artículos que pueden representar un riesgo para la salud.

Las pruebas que se ofertan van desde las llamadas “pruebas rápidas” que detectan el virus a través de la saliva, como es el caso de la llamada

“V-2 AG Saliva Rapid Test cuyo fabricante es VivaChek Biotek.

Otras, son las llamadas pruebas de antígenos, y entre las que se ofertan por internet está la Hotgen Covid-19 Antigen Schnelltest VE1 (SELLBEST), cuyo Fabricante es Beijing Hotgen Biotech

Actualmente, son nueve marcas de pruebas las que se ofertan por internet detectadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quien exhorta a no adquirirlas, pues no existe garantía de que cumplan con los índices de calidad y por ende sus resultados no son confiables.

Otras de las marcas que se ofertan y que se reportan como no confiables o apócrifas son la Realy Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Cassete (SWAB). Fabricante: Hangzhou Realy Tech Co., Ltd

El Kit de Detección de Antígenos (FRONTO NASAL) del fabricante: SZYBIO Life Origin Biotech

La Prueba rápida de antígenos SARS-COV-2 del fabricante AMUNET; la SARS-COV-2 IgG/IgM Rapid test del fabricante: ZHUHAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD.

La FASTEP COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device del fabricante Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.

La Vividiag SARS-COV-2 AG Saliva del fabricante VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd y la One Step test for SARS-COV-2 Antigen del fabricante Getein Biotech, Inc.

El Sector Salud ha reiterado a lo largo de la pandemia la importancia de practicarse pruebas en laboratorios establecidos así como en farmacias, e incluso en estos casos se recomienda que sea por orden médica.

Lo anterior, debido a que sin prescripción, las personas pueden acudir a hacerse la prueba equivocada, o bien, en el tiempo que el virus no puede ser detectado.

Existen a la fecha tres tipos de pruebas, la de antígenos, la rápida de sangre y la PCR, y en todos los casos se recomienda hacerla tras ser valorado por un médico, pues de esta forma se pueden evitar falsos negativos que pongan en riesgo la salud.