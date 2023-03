Ofrece disculpa pública cirujano Enrique Guzmán, es acusado de agredir a enfermera

Luego de que se difundiera un video en redes sociales, donde se ha dado a conocer la forma en que el Cirujano Enrique Guzmán, presuntamente agredió a una de sus empleadas en la Clínica San Felipe, el acusado, emitió un video para pedir disculpas públicas a todos los involucrados, como al mismo gremio.

En la grabación que se difundió el lunes por la mañana, se muestra al Cirujano que se confrontó con la enfermera, mientras que la pareja de una paciente grababa todos los hechos, posteriormente se hicieron de jaloneos y finalmente la saca de las instalaciones y cae al piso, mientras que el Cirujano continúa con sus labores.

“Al tratar de revisar a la paciente había una persona que me impedía realizarlo, entiendo que era una situación de estrés, nerviosismo, esta persona no me dejaba revisarlo, le pedí que me permitiera atenderla y salimos, salió del cuarto y pateó la puerta para abrirla, al entrar me golpeó, fue cuando decidí tomarle las manos y conducirla a la salida, quiero decir que nunca la lastime o la golpee, no la agredí” aseguró el doctor.

De acuerdo a la versión del cirujano, él había operado a una mujer el pasado sábado, y tras haber concluido con la intervención, horas más tarde le informan que la paciente estaba sangrando en una mejilla.

Ante esto, se trasladó al consultorio y al llegar, se inició un conflicto con la enfermera, quién no le permitió atender a la paciente, según explicó.

“Me hacen una llamada que la paciente tiene un sangrado en una de las mejillas, entonces tardé 25 minutos en trasladarme a la clínica, al tratar de revisar a la paciente había una persona que me impedía realizarlo, entiendo que era una situación de estrés, nerviosismo".

El cirujano añadió que "esta persona no me dejaba revisarla, la tomé de las manos para que no me golpeara y la llevé a la salida, cuando la puse en la salida, ella trastabilló y se cayó; siento que no fue algo que pudo haber pasado".

Además, el doctor Guzmán afirmó que "yo me fui a revisar la paciente, tenía un sangrado, tomamos la decisión de pasarla a quirófano, para reparar donde se encontraban las arterias sangrando, hicimos la reparación, todo salió bien”.

Añadió que tuvo que priorizar a la paciente y que incluso, la intervención duró 12 horas, pero que después de esto, la mujer se recuperó de forma positiva y actualmente se encuentran dando seguimiento y ofrecieron apoyo para reparar el daño emocional que se pudo haber generado a raíz de esta situación.

“Pido una disculpa pública, a la paciente, como al marido que estaba en el cuarto, y a esta persona que estaba estresada, es una enfermera, quiero dar una disculpa pública, hablamos con ellos para que sepan que estamos dispuestos para reparar el daño que pudieran tener tanto emocional, como físico” señala en el video que compartió en sus redes sociales.

Insistió que durante 15 años que han dado servicio como cirujanos, nunca había tenido una problemática de esta índole.

Por esto, se comprometió a mejorar los protocolos y refrendó el respaldo y apoyo que siempre van a brindar para los pacientes y colegas.