Ofrecen pruebas Covid-19 desde 200 pesos

El precio de las pruebas de Covid-19 que se ofrecen en ciudad oscila entre los 239 y 1,399 pesos, y pese a que en últimos días ha aumentado su demanda, se pudo observar que existen opciones. En las farmacias se ofertan las pruebas rápidas cuyo costo oscila desde los 200 pesos o menos, en días que ofrecen promociones en farmacias de la ciudad.

Aunque los precios han disminuido a prácticamente tres años del inicio de la pandemia, el Sector Salud mantiene la recomendación de que al momento de acudir a practicarse una prueba se haga en un lugar que esté facultado para ello.

Por parte de los gobiernos tanto estatal como municipal, se llevan a cabo en puntos que se van dando a conocer, sin embargo, también se puede acceder a estas pruebas de manera particular, tanto en farmacias que cuentan con servicio médico, como en hospitales o laboratorios privados.

Si bien al inicio de la pandemia se daban con mayor frecuencia los “falsos negativos”, a la fecha es menos probable que ocurra, y de hecho en los mismos laboratorios de la ciudad se informa que la positividad es de hasta siete de cada diez pruebas que practican, pese a lo cual se recomienda acudir en el tiempo prudente de acuerdo a los síntomas.

De igual forma, el Sector Salud emite la recomendación de no comprar pruebas que se ofrecen en tiendas de importaciones e incluso no es conveniente hacerlo por internet debido a que es una prueba a la que se puede acceder por no ser muy costosa, pero además puede solicitarse a los centros de salud.

De manera general, los precios oscilan en el caso de la prueba de antígeno entre los 800 y 1,000 pesos, pero existen otras como estudio de sangre para saber si tuvo el virus anteriormente en que se adquieren en 239 pesos, y en el caso de las farmacias, se ofrecen opciones más económicas hasta por 200 pesos.